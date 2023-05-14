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Чемпионат Украины
Металлист
14.05.2023 13:00 – FT 0 : 5
Заря
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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 14:57 | Обновлено 14 мая 2023, 15:56
570
0

Металлист – Заря – 0:5. На лопатки в 1-м тайме. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 26-го тура УПЛ

14 мая 2023, 14:57 | Обновлено 14 мая 2023, 15:56
570
0
Металлист – Заря – 0:5. На лопатки в 1-м тайме. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом» и «Зарей» из Луганска.

«Заря» забила четыре гола в первом тайме и уверенно победила.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Металлист» – «Заря» – 0:5

Мизюк (1, автогол), Гереро (7), Шахов (21), Имереков (26), Бражко (85, с пенальти).

Автогол Мизюка

Гол Герреро

Гол Шахова

Гол Имерекова

Гол Бражко

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Владимир Бражко (Заря).
31’
Егор Демченко (Металлист) получает красную карточку.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Имереков (Заря).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Шахов (Заря).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
2’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Александр Мизюк (Металлист).
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Источник Sport.ua
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