В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом» и «Зарей» из Луганска.

«Заря» забила четыре гола в первом тайме и уверенно победила.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Металлист» – «Заря» – 0:5

Мизюк (1, автогол), Гереро (7), Шахов (21), Имереков (26), Бражко (85, с пенальти).

Автогол Мизюка

Гол Герреро

Гол Шахова

Гол Имерекова

Гол Бражко