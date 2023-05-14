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Чемпионат Украины
Металлист
14.05.2023 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 00:32 | Обновлено 14 мая 2023, 00:33
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Металлист – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляций поединка 26-го тура чемпионата Украины по футболу

14 мая 2023, 00:32 | Обновлено 14 мая 2023, 00:33
21
0
Металлист – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

Харьковский «Металлист» и луганская «Заря» в воскресенье, 14 мая, встретятся в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги. Игра состоится на стадионе «Авангард» в Ужгороде (Закарпатская область). Начало назначено на 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист» в прошлом туре наконец-то прервал свою беспроигрышную серию, которая длилась 17 матчей и стала рекордной в истории клуба. Победа над «Львовом» со счетом 1:0 была вымученной, а уровень игры, продемонстрированной командами, соответствовал их местам среди аутсайдеров. Однако этот выигрыш не позволили харьковскому клубу покинуть зону вылета, поскольку конкуренты также победили.

«Заря» - лучший коллектив второй части чемпионата страны. В десяти поединках луганчане добыли девять побед, уступив лишь единожды («Кривбассу»). Если луганский клуб выиграет «Металлиста», то отрыв от идущего четвертым «Динамо» увеличится до восьми очков. Фактически на этом борьба за бронзовые медали завершится в пользу «Зари». Кроме того, подопечные Патрика ван Леувена могут даже побороться за чемпионство, если продолжат свою победную поступь.

«Металлист» и «Заря» встречались 35 раз. Харьковский клуб выиграл 19 раз, луганский – 6 раз. Десять раз команды сыграли вничью. В матче первого круга нынешнего чемпионата «Заря» победила со счетом 3:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Заря», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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