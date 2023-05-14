Пора в Первую лигу. Ворскла поставила Львов на грань от вылета из УПЛ
Команда Виктора Скрипника без лишних хлопот отгрузила соперникам два мяча
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 26-й тур.
«Львов» – «Ворскла» - 0:2
Сефери, 57 (пен.), Скляр, 90
Мышенко, 56 – Бацула, 51
«Львов»: Рыбка – Габриэль, Волкун, Никитюк – Кузык (Р. Михайлив, 71), Мильченко, Мышенко (Алибеков, 81), Грисьо – Траоре (Симинин, 19), Свржняк (Бугай, 46), Богунов (Ременяк, 71).
«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Скляр (Рамирес, 90+2), Пердута – Павлюк, Челядин (Черныш, 81) – Кане (Лопес, 85), Нестеренко (Кулаковский, 90+1), Сефери – Степанюк.
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).
Стадион: «СКИФ» (Львов).
Удары (в створ): 5 (1) – 16 (5)
Угловые: 1 – 9
Оффсайды: 0 – 2.
ЛЬВОВ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
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