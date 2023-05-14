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  4. Пора в Первую лигу. Ворскла поставила Львов на грань от вылета из УПЛ
Чемпионат Украины
Львов
14.05.2023 13:00 – FT 0 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 15:04 | Обновлено 14 мая 2023, 15:05
666
0

Пора в Первую лигу. Ворскла поставила Львов на грань от вылета из УПЛ

Команда Виктора Скрипника без лишних хлопот отгрузила соперникам два мяча

14 мая 2023, 15:04 | Обновлено 14 мая 2023, 15:05
666
0
Пора в Первую лигу. Ворскла поставила Львов на грань от вылета из УПЛ
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Львов» – «Ворскла» - 0:2

Сефери, 57 (пен.), Скляр, 90

Мышенко, 56 – Бацула, 51

«Львов»: Рыбка – Габриэль, Волкун, Никитюк – Кузык (Р. Михайлив, 71), Мильченко, Мышенко (Алибеков, 81), Грисьо – Траоре (Симинин, 19), Свржняк (Бугай, 46), Богунов (Ременяк, 71).

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Скляр (Рамирес, 90+2), Пердута – Павлюк, Челядин (Черныш, 81) – Кане (Лопес, 85), Нестеренко (Кулаковский, 90+1), Сефери – Степанюк.

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «СКИФ» (Львов).

Удары (в створ): 5 (1) – 16 (5)
Угловые: 1 – 9
Оффсайды: 0 – 2.

ЛЬВОВ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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