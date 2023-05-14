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Чемпионат Украины
Львов
14.05.2023 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 00:39 | Обновлено 14 мая 2023, 01:35
41
0

Львов – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Если львовяне хотят совершить чудо и остаться в УПЛ, они должны обязательно побеждать

14 мая 2023, 00:39 | Обновлено 14 мая 2023, 01:35
41
0
Львов – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 14 мая, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», начало – в 13:00.

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Львов

Уже достаточно давно все привыкли видеть «Львов» на последнем месте турнирной таблицы. Львовская команда как опустилась туда еще после тринадцатого тура, так там и остается. Последняя победа команды датирована еще шестым марта, тогда «львы» минимально одолели «Минай». После того в активе подопечных Бессмертного есть только ничья 2:2 с «Кривбассом», да и та была добыта в каденции еще предыдущего тренера Олега Дулуба.

Вообще, львовьяне являются удобной командой для других коллективов, которым нужно решить какие-то свои локальные задачи. Надо «Шахтеру» оторваться от «Днепра-1» - два матча с «Львовом» за неделю помогут это сделать. «Верес» не выигрывал давно дома – без проблем, после матча с аутсайдером есть такая желанная победа. Давно не знал вкуса побед «Металлист» - ничего, в 25 туре он играл со «Львовом».

Тренер команды Анатолий Бессмертный во время своего первого прихода показал себя неплохим кризисным менеджером. Но создается впечатление, что во время нынешнего периода своей работы он ничем не сможет помочь команде и Первая лига уже де-факто ждет ее в следующем сезоне.

Ворскла

Полтавская команда понемногу приходит в себя от провального начала сезона. Еврокубки ей не светят, но побороться за шестое место с «Кривбассом», «Колосом» и «Черноморцем» вполне по силам.

Отсидели свою дисквалификацию Бацула и Челядин, которые пропускали игру с «Минаем», теперь они смогут помочь своей команде. Вне игры до конца сезона легионер Фелипе, травмировавшийся в игре с «Динамо».

Кстати, о матче прошлого тура. Тогда полтавская команда должна была, по всем прогнозам, выигрывать, но неожиданно для всех пропустила по голу в компенсированные до обоих таймов минуты и уступила 0:2. Создалось впечатление, что команде не хватает физической готовности. Посмотрим, сможет ли Виктор Скрипник решить эту проблему.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 17 матчей: +3=5-9, разница мячей 12-21. Все в пользу «Ворсклы», конечно. Игра первого круга закончилась минимальной победой полтавской команды, гол забил Василий Кравец.

Ориентировочные составы

«Львов»: Рыбка – Симинин, Никитюк, Дитятьев, Сасовский – Алибеков, Мильченко, Грисьо – Кузык, Свржняк, Бугай.

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Челядин, Яворский, Кравец – Павлюк, Скляр – Олийнык, Кане – Сефери, Степанюк.

Прогноз на противостояние

Чтобы начать путь вверх, львовьям обязательно нужно цепляться за очки. Но совсем не видно, за счет чего подопечные Бессмертного смогут это сделать. Предположим, что проблемная защита полтавского клуба пропустит гол, но нападение забьет достаточно, чтобы одержать победу.

8 мая, понедельник

«Львов» – «Ворскла»
Львов. Стадион «СКИФ». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports и на YouTube
Арбитр: Анатолий Абдулла (Харьков)
ЛЬВОВ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Львов прогнозы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Львов - Ворскла
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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