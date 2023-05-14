В матче 26-го тура УПЛ «Львов» дома проиграл «Ворскле» (0:2).

Подопечные Анатолия Бессмертного потерпели 9-е поражение подряд и очень близки к вылету из УПЛ.

УПЛ. 26-й тур, 14 мая

Львов – Ворскла – 0:2

Голы: Сефери, 57 (пен), Скляр, 90+2

Видеообзор матча