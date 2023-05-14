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Чемпионат Украины
Львов
14.05.2023 13:00 – FT 0 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 20:55 | Обновлено 14 мая 2023, 21:38
335
0

Львов – Ворскла – 0:2. Львы близки к вылету. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги

14 мая 2023, 20:55 | Обновлено 14 мая 2023, 21:38
335
0
Львов – Ворскла – 0:2. Львы близки к вылету. Видео голов и обзор матча
ФК Львов

В матче 26-го тура УПЛ «Львов» дома проиграл «Ворскле» (0:2).

Подопечные Анатолия Бессмертного потерпели 9-е поражение подряд и очень близки к вылету из УПЛ.

УПЛ. 26-й тур, 14 мая

Львов – Ворскла – 0:2

Голы: Сефери, 57 (пен), Скляр, 90+2

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Ворскла).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Таулянт Сефери (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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