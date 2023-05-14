Украина. Премьер лига14 мая 2023, 20:55 | Обновлено 14 мая 2023, 21:38
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Львов – Ворскла – 0:2. Львы близки к вылету. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги
14 мая 2023, 20:55 | Обновлено 14 мая 2023, 21:38
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В матче 26-го тура УПЛ «Львов» дома проиграл «Ворскле» (0:2).
Подопечные Анатолия Бессмертного потерпели 9-е поражение подряд и очень близки к вылету из УПЛ.
УПЛ. 26-й тур, 14 мая
Львов – Ворскла – 0:2
Голы: Сефери, 57 (пен), Скляр, 90+2
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Ворскла).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Таулянт Сефери (Ворскла).
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