В воскресенье, 14-го мая, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Львов» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало в 13:00.

Только начала подавать признаки жизни команда Виктора Скрипника, как вновь произошел спад игровых кондиций. Полтавская «Ворскла» не побеждает уже три тура кряду, и если неудачу в игре против киевского «Динамо» (1:2), еще можно как-то объяснить, то потери очков в играх против «Руха» (1:1) и «Миная» (0:2) оправдать не выйдет. Впрочем, всегда можно найти вариант развития событий и хуже. В сравнении с «Ворсклой», «Львов» под руководством Анатолия Бессмертного вообще ничего не достиг во втором круге – один набранный балл и последнее место в турнирной таблице. Еще тур два с такими же результатами и вылет будет оформлен досрочно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.