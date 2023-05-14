WTA14 мая 2023, 15:41 | Обновлено 14 мая 2023, 16:49
1832
5
Цуренко проиграла первой ракетке мира на большом турнире в Риме
Леся выиграла два первых гейма, на этом ее успехи закончились
14 мая 2023, 15:41 | Обновлено 14 мая 2023, 16:49
1832
5
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме.
В третьем раунде основы украинка проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.
Рим. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 2:6, 0:6
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.
Для Леси это было самое успешное выступление в карьере на этом турнире.
В следующем раунде Свёнтек сыграет против Донны Векич (№24 WTA) или Людмилы Самсоновой (№16 WTA).
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Комментарии 5
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Все одно Леся - молодець!
Тут все було, на жаль, зрозуміло до матчу, тому коментувати нема чого. Ізі ж побажаю перемоги на турнірі.
Об'єктивна реальність.
Це інша ліга. Зараз жіночий теніс переживає часи коли є дві тенісистки і всі решта
МАЮЧИ перевагу в швидкості , Іга ганяла Лесю по корту
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