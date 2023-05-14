Цуренко проиграла первой ракетке мира на большом турнире в Риме

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В третьем раунде основы украинка проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.

Рим. Третий круг

Леся Цуренко (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 2:6, 0:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

Для Леси это было самое успешное выступление в карьере на этом турнире.

В следующем раунде Свёнтек сыграет против Донны Векич (№24 WTA) или Людмилы Самсоновой (№16 WTA).