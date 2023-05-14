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  4. Рим. Костюк в третий раз проиграла Бадосе
WTA
14 мая 2023, 17:41 | Обновлено 14 мая 2023, 17:45
1147
24

Рим. Костюк в третий раз проиграла Бадосе

Украинка уступила испанской теннисистке в столице Италии

14 мая 2023, 17:41 | Обновлено 14 мая 2023, 17:45
1147
24
Рим. Костюк в третий раз проиграла Бадосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме в одиночном разряде.

В третьем раунде основы украинка проиграла Пауле Бадосе из Испании (№35 WTA).

Рим. Третий круг
Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 4:6, 2:6

Отметим, что это была третья встреча теннисисток, украинка проиграла все матчи.

Марта в этом году показала лучший личный результат на кортах Рима.

В следующем раунде Бадоса сразится против Каролины Муховой из Чехии (№37 WTA).

Костюк в Риме продолжит борьбу в парном разряде.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 24
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introvert
Англомовним коментаторкам не знадобилося багато часу, щоб знайти причини поразки у першому сеті (другий сет був уже лише формальністю). Їх висновок: Костюк грала значно цікавіше і потужніше, ніж бадоса, грала в теніс з позиції сили. Тобто за всіма ознаками Марта мала б перемагати. Але ж іспанка ментально сильна, а Марта - ментально слабка. І яка б не була перевага в техніці, саме морально-вольові якості спортсмена створюють різницю. На жаль, так,  саме морально-вольові, а не моральні...
Хоча ми, українські вболівальники, і без них про нашу Мартусю це все прекрасно знали. Але ж продовжуємо десь підсвідомо вірити у диво перевтілення.
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Що можна сказати,Костюк грає проти себе самої!! Можна писати Костюк 1 - Костюк 2 !! 
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+3
Павло Бубенко
Ну що тут сказати...Лише одне - своєю відверто слабкою  грою Костюк взяла й просто плюнула в обличчя мільйонам українських уболювальників!
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Fdail
З такою подачею,  трав'яний сезон , мабуть,  слід  пропустити взагалі... Ну і 33 невимушених не є показником якісної гри. 
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+2
kollekciy
Марта сама колись казала, що хороша подача дає їй впевненість. А, коли подачі хватає на 2 гейми, а далі немає зовсім, то і гра стає по якості як у 300 ракетки.  
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+2
Aleks
Абсолютно без характерная теннисистка, ее место на турнира itf, пусть не позорит себя и страну.
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+2
Александр Науменко
Різниця в ментальності зашкалює.
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+1
Alehandro
Дуже дивна гра: Марта в розіграшах наче краще грає, але проскакують такі дитячі помилки... подача просто жах..
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+1
kollekciy
До речі, Марта стала погано подавати десь з березня, коли з'явився Хмарський. Хоча тоді вона виграла у Техасі, але там Марта також погано грала і там почала погано подавати, то просто був дарунок від бога та суперниць, які також чомусь погано зіграли.
Я вважаю, що причиною повної втрати подачі Мартою є новий тренер, раніше Марта хоч турнір через турнір мала подачу, а зараз вже три місяці подачі немає ні першої, ні другої.
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0
kollekciy
Марті знову, аж до Австралії не потрібно багато очок захищати, тому вона не дуже переймається, я думаю. Вона тільки за гроші грає, а так як вона доволі скромно живе, їй поки що грошей вистачає.
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0
kollekciy
Хоча минулого року, Марта подібним чином повністю провалила грунт. Цікаво що майже не потрібна гра з Крейчиковою в Туреччині Марті вдалася.
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0
Александр Ад
дуже Марта погано зиграла.Подача жах.гра біля сіткі жах...
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0
Andrey_1992
Фізика на нулі!
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-3
Обсервер Влад
Хоч не терорашистці злила, і на тому спасибі.
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-4
Олександр Радченко
Костюк это не только пародия на теннисистки, но это ещё пародия на человека, какой-то слизняк так и хочется раздавить ногой. 
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-5
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