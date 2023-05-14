WTA14 мая 2023, 17:41 | Обновлено 14 мая 2023, 17:45
1147
24
Рим. Костюк в третий раз проиграла Бадосе
Украинка уступила испанской теннисистке в столице Италии
14 мая 2023, 17:41 | Обновлено 14 мая 2023, 17:45
1147
24
Украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме в одиночном разряде.
В третьем раунде основы украинка проиграла Пауле Бадосе из Испании (№35 WTA).
Рим. Третий круг
Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 4:6, 2:6
Отметим, что это была третья встреча теннисисток, украинка проиграла все матчи.
Марта в этом году показала лучший личный результат на кортах Рима.
В следующем раунде Бадоса сразится против Каролины Муховой из Чехии (№37 WTA).
Костюк в Риме продолжит борьбу в парном разряде.
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Хоча ми, українські вболівальники, і без них про нашу Мартусю це все прекрасно знали. Але ж продовжуємо десь підсвідомо вірити у диво перевтілення.
Я вважаю, що причиною повної втрати подачі Мартою є новий тренер, раніше Марта хоч турнір через турнір мала подачу, а зараз вже три місяці подачі немає ні першої, ні другої.