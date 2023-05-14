Рим. Костюк в третий раз проиграла Бадосе

Украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме в одиночном разряде.

В третьем раунде основы украинка проиграла Пауле Бадосе из Испании (№35 WTA).

Рим. Третий круг

Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 4:6, 2:6

Отметим, что это была третья встреча теннисисток, украинка проиграла все матчи.

Марта в этом году показала лучший личный результат на кортах Рима.

В следующем раунде Бадоса сразится против Каролины Муховой из Чехии (№37 WTA).

Костюк в Риме продолжит борьбу в парном разряде.