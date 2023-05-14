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  4. Первая лига. Полесье и Оболонь – в УПЛ. Кто попадет в переходные матчи?
Украина. Первая лига
14 мая 2023, 22:00 | Обновлено 14 мая 2023, 23:17
2418
1

Первая лига. Полесье и Оболонь – в УПЛ. Кто попадет в переходные матчи?

До финиша турнира в Первой лиге осталось провести два тура

14 мая 2023, 22:00 | Обновлено 14 мая 2023, 23:17
2418
1
Первая лига. Полесье и Оболонь – в УПЛ. Кто попадет в переходные матчи?
ФК Полесье

За два тура до финиша сезона 2022/23 в Первой лиге определились две команды, которые выходят в УПЛ напрямую.

Полесье впервые в своей истории пробилось в УПЛ, обыграв в Житомире с большим счетом Кремень (5:0).

Оболонь после победы в Тернополе (2:1) с 27 очками за два тура до финиша сезона обеспечила себе место в топ-2 Первой лиги и в УПЛ.

Теперь судьба двух мест в плей-офф в УПЛ будет определяться в двух последних турах. Среди претендентов: ЛНЗ Черкассы (19 очков), Металлург Запорожье (17), Карпаты Львов (17) и теоретически имеет шансы Эпицентр (12).

Чемпионат Украины. Первая лига

Матчи 14 мая

Группа выбывания

  • Чернигов – Буковина – 1:1
  • Скорук – Прикарпатье – 0:0

Чемпионская группа

  • Нива Т – Оболонь – 1:2
  • Полесье – Кремень – 5:0

Турнірна таблиця

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины статистические расклады Полесье Житомир Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы Металлург Запорожье Карпаты Львов Эпицентр Каменец-Подольский Кремень Кременчуг Нива Тернополь Прикарпатье Ивано-Франковск Чернигов Скорук Томаковка Буковина Черновцы Диназ Вышгород Полтава ФСК Мариуполь Горняк-Спорт
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Я подивився огляд Карпати Металург, ну не знаю.
Чи то кваліфікації не вистачає гравцям Карпат, чи то вони  не хотіли забивати.
Стільки моментів і не забити .....
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