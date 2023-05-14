Первая лига. Полесье и Оболонь – в УПЛ. Кто попадет в переходные матчи?
До финиша турнира в Первой лиге осталось провести два тура
За два тура до финиша сезона 2022/23 в Первой лиге определились две команды, которые выходят в УПЛ напрямую.
Полесье впервые в своей истории пробилось в УПЛ, обыграв в Житомире с большим счетом Кремень (5:0).
Оболонь после победы в Тернополе (2:1) с 27 очками за два тура до финиша сезона обеспечила себе место в топ-2 Первой лиги и в УПЛ.
Теперь судьба двух мест в плей-офф в УПЛ будет определяться в двух последних турах. Среди претендентов: ЛНЗ Черкассы (19 очков), Металлург Запорожье (17), Карпаты Львов (17) и теоретически имеет шансы Эпицентр (12).
Чемпионат Украины. Первая лига
Матчи 14 мая
Группа выбывания
- Чернигов – Буковина – 1:1
- Скорук – Прикарпатье – 0:0
Чемпионская группа
- Нива Т – Оболонь – 1:2
- Полесье – Кремень – 5:0
Турнірна таблиця
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