Первая лига. Полесье и Оболонь – в УПЛ. Кто попадет в переходные матчи?

За два тура до финиша сезона 2022/23 в Первой лиге определились две команды, которые выходят в УПЛ напрямую.

Полесье впервые в своей истории пробилось в УПЛ, обыграв в Житомире с большим счетом Кремень (5:0).

Оболонь после победы в Тернополе (2:1) с 27 очками за два тура до финиша сезона обеспечила себе место в топ-2 Первой лиги и в УПЛ.

Теперь судьба двух мест в плей-офф в УПЛ будет определяться в двух последних турах. Среди претендентов: ЛНЗ Черкассы (19 очков), Металлург Запорожье (17), Карпаты Львов (17) и теоретически имеет шансы Эпицентр (12).

Чемпионат Украины. Первая лига

Матчи 14 мая

Группа выбывания

Чернигов – Буковина – 1:1

Скорук – Прикарпатье – 0:0

Чемпионская группа

Нива Т – Оболонь – 1:2

Полесье – Кремень – 5:0

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Турнірна таблиця