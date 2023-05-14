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Чемпионат Украины
Чернигов
14.05.2023 12:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
14 мая 2023, 09:37 |
22
0

Чернигов – Буковина, Скорук – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая видеотрансляции матчей тура Первой лиги

14 мая 2023, 09:37 |
22
0
Чернигов – Буковина, Скорук – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

14 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Первая лига. 14 мая

12:00. Чернигов-ШВСМ – Буковина Черновцы

13:00. Скорук – Прикарпатье Ивано-Франковск

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Источник Sport.ua
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