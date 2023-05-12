Травма Зинченко, Селезнев завершил карьеру, Калинина победила россиянку

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 11 мая.

1. Спасение синьоры на последней секунде. Ювентус и Севилья обменялись голами. Финалист Лиги Европы определится в ответном матче.

2. Лига Европы. Рома минимально обыграла Байер на Стадио Олимпико. Единственный гол забил Эдоардо Бове.

3. Вест Хэм одержал волевую победу над АЗ Алкмаар в Лиге конференций. Ответный полуфинальный матч пройдет 18 мая в Нидерландах.

4. Лига конференций. Базель вырвал волевую победу во Флоренции. «Фиорентина» не удержала преимущество в счете.

5. Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы. Участие в следующих матчах сборной Украины также под вопросом.

6. Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме. Ангелина уверенно разобралась с Анной Блинковой.

7. Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию. Спорный пенальти не помог команде Александра Кучера завоевать важные три очка.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру. Известный нападающий подтвердил дату прощального матча.

9. Лунин может перейти в Рому. В трансфере украинца заинтересован Моуриньо. «Реал» не хочет продавать Андрея, но итальянский клуб попробует взять голкипера в аренду.

10. Источник: Луческу останется в Динамо до мая 2024 года. Петр Слонка прокомментировал информацию о том, что Марек Папшун попал в сферу интересов киевлян.