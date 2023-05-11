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Лига Европы
Рома
11.05.2023 22:00 – FT 1 : 0
Байер
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Лига Европы
11 мая 2023, 23:57 | Обновлено 12 мая 2023, 00:14
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0

Лига Европы. Рома минимально обыграла Байер на Стадио Олимпико

Единственный гол забил Эдоардо Бове

11 мая 2023, 23:57 | Обновлено 12 мая 2023, 00:14
111
0
Лига Европы. Рома минимально обыграла Байер на Стадио Олимпико
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы между «Ромой» и «Байером» состоялся в Риме на «Стадио Олимпико». Несмотря на статус хозяев, «Рома» не кинулась с первых минут на ворота Градецки.

Команды боролись примерно на равных, и о сохранности собственных ворот беспокоились значительно больше, чем о создании угроз у ворот соперника. И все же «Рома» добыла минимальную победу. В середине второго тайма молодой хавбек римлян Эдоардо Бове удачно сыграл на добивании, забив свой первый в карьере гол в Лиге Европы.

1:0 – счет, который делает «Рому» небольшим фаворитом перед ответным матчем, однако никакой трагедии для «Байера» не произошло. Особенно с учетом того, что правило выездного гола уже не действует.

«Рома» – «Байер» – 1:0
Гол: 1:0 – 62 Бове.

«Рома» – Руй Патрисиу, Челик, Манчини, Рожер, Кристанте, Спинаццола, Матич, Пеллегрини, Бове (Вейналдум, 76), Белотти (Дибала, 77), Абрахам.

«Байер» – Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну (Баккер, 36), Инкапье, Андрих, Паласиос, Виртц, Диаби (Адли, 72), Гложек (Азмун, 72).

Предупреждения: Андрих (50), Диаби (57), Манчини (58), Та (58), Абрахам (76), Рожер (89).

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Источник Sport.ua
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