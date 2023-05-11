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Лига Европы
Рома
11.05.2023 22:00 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
11 мая 2023, 16:12 | Обновлено 11 мая 2023, 16:28
44
0

Рома – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первый матч полуфинала Лиги Европы состоится 11 мая в 22:00 по Киеву

11 мая 2023, 16:12 | Обновлено 11 мая 2023, 16:28
44
0
Рома – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В четверг, 11 мая, в Роме состоится первая игра полуфинала Лиги Европы, в которой отношения выяснят «Рома» и немецкий «Байер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Рома» вынуждена тратить силы, борясь на обоих направлениях. И пока что нет у Жозе Моуриньо отдать чему-то преимущество - он прекрасно понимает, что нужно обязательно по итогам розыгрыша пробиться в Лигу чемпионов. В Серии А шансы серьезно упали после того, как Ювентус добился отмены 15-очкового штрафа, из-за чего конкуренция резко выросла. Не удивительно, что Особенный не отказывается от намерений победить и в Лиге Европы

Рома – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы

«Байер» может позволить себе роскошь сделать акцент именно на Лиге Европы. Да, наконец-то дали результат усилия Хаби Алонсо и его подопечные весной показывают хорошую форму. Но не зря испанец приходил осенью - он должен был исправлять ошибки предшественника, Сеоане, вытаскивать из ямы аспиринщиков.

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Рома – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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