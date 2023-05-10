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Лига Европы
Рома
11.05.2023 22:00 - : -
Байер
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Лига Европы
10 мая 2023, 09:20 |
87
0

Рома – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы

Поединок состоится 11 мая в 22:00 по Киеву

10 мая 2023, 09:20 |
87
0
Рома – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая на «Стадио Олимпико» пройдет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Рома» встретится с «Байером». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Рома

Команда вынуждена тратить силы борясь на обоих направлениях. И пока что нет у Жозе Моуринью отдать чему-то преимущество - он прекрасно понимает, что нужно обязательно по итогам розыгрыша пробиться в Лигу чемпионов. В Серии А шансы серьезно упали после того, как Ювентус добился отмены 15-очкового штрафа, из-за чего конкуренция резко выросла. Не удивительно, что Особенный не отказывается от намерений победить и в Лиге Европы - у него такой опыт есть, да и год назад, уже с волками, он выиграл менее рейтинговую Лигу конференций. Кстати, тогда в решающем поединке обыграли Фейеноорд. Сейчас с голландцами пересеклись в четвертьфинале. В Роттердаме уступили 0:1, дома до 89-й минуты была ничья. Но джалоросси в итоге смогли довести дело до разгрома – 4:1.

Байер

Клуб может позволить себе роскошь сделать акцент именно на Лиге Европы. Да, наконец-то дали результат усилия Хаби Алонсо и его подопечные весной показывают хорошую форму. Но не зря испанец приходил осенью - он должен был исправлять ошибки предшественника, Сеоане, вытаскивать из ямы аспиринщиков. Получилось только во 2-м круге, и сейчас представитель Леверкузена поднялся в зону еврокубков. Но уж очень велико отставание от топ-4 - побороться за выход в Лигу чемпионов можно, только выиграв менее рейтинговый турнир. К этому немцы идут достаточно уверенно, хотя без проблем прошли в плей-офф только Ференцварош. Монако прошли только по серии пенальти после 2:3 дома, с Юнион Сен-Жиллуа тоже были 1:1 в первом, домашнем поединке.

Статистика личных встреч

Клубы пересекались дважды, на групповом этапе Лиги чемпионов. В 2005-м году 4 очка из 6 набрал Байер. В 2016-м тоже удалось Роме.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что выиграть должны дома волки. Но вряд ли игра будет зрелищной - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,76).

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Источник Sport.ua
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