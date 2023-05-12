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Лига Европы
12 мая 2023, 03:21 | Обновлено 12 мая 2023, 03:46
132
0

Жозе МОУРИНЬО: «Очень непростой в психологическом плане матч»

Наставник «Ромы» – о победе над «Байером»

12 мая 2023, 03:21 | Обновлено 12 мая 2023, 03:46
132
0
Жозе МОУРИНЬО: «Очень непростой в психологическом плане матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над немецким «Байером» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Нужно отдать ребятам должное. У них есть воля, желание, бойцовские качества. Они хотят делать все, чтобы порадовать наших болельщиков. Это был трудный матч, очнь непростой в психологическом плане. Трудно играть против "Байера", сохраняя концентрацию все 90 минут. Если теряешь мяч, они сразу же наказывают», - сказал Моуриньо.

Ответная встреча состоится 18 мая в Леверкузене.

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Источник УЕФА
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