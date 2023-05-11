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  4. Лунин может перейти в Рому. В трансфере украинца заинтересован Моуриньо
Италия
11 мая 2023, 16:52 | Обновлено 11 мая 2023, 17:04
1304
2

Лунин может перейти в Рому. В трансфере украинца заинтересован Моуриньо

«Реал» не хочет продавать Андрея, но итальянский клуб попробует взять голкипера в аренду

11 мая 2023, 16:52 | Обновлено 11 мая 2023, 17:04
1304
2
Лунин может перейти в Рому. В трансфере украинца заинтересован Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин может перейти в итальянскую «Рому».

По информации Fichajes.net, в трансфере украинца лично заинтересован наставник «желто-красных» Жозе Моуриньо. Особенный видит потенциал в Лунине не смотря на то, что у Андрея мало что получается в составе «сливочных».

Источник утверждает, что «Реал» не намерен продавать Лунина. Однако «Рома» может попробовать сделать запрос об аренде голкипера на один сезон, либо предложить королевскому клубу 15 миллионов евро, что покроет первоначальные растраты «Реала» на Андрея.

Контракт украинского кипера с «Реалом» действителен до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Лунин сыграл 12 поединков за «сливочных», пропустил 13 мячей и в четырех матчах отстоял на «ноль».

Ранее стало известно о том, что Лунин может сыграть за мадридскую команду в ближайшем матче Ла Лиги.

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Андрей Лунин Рома Рим Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A аренда игрока Жозе Моуриньо
Источник Fichajes.net
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Gargantua
хороший вариант
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0
BUROSTAVOK
Утка!Потому,что Особенный летом в ПСЖ перейдет. Рома уже договариваеться с Моттой,тренером Болоньи...
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-1
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