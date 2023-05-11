Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большая ротация от Анчелотти. Лунин может сыграть с Хетафе
Испания
11 мая 2023, 13:21 |
771
0

Большая ротация от Анчелотти. Лунин может сыграть с Хетафе

Главный тренер мадридского клуба решил поберечь основных исполнителей

11 мая 2023, 13:21 |
771
0
Большая ротация от Анчелотти. Лунин может сыграть с Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может выйти на поле в матче 34-го тура Ла Лиги против «Хетафе».

Сообщается, что большинство игроков «сливочных», которые играли против «Манчестер Сити» во вторник и которые выйдут на «Этихад» в следующую среду, не сыграют в следующем матче Ла Лиги.

По информации источника, Карло Анчелотти собирается довести ротацию до максимального предела в субботней игре, из-за чего Лунин может вернуться в ворота.

Матч «Реал» – «Хетафе» состоится 13 мая. Начало в 22:00.

По теме:
Ливерпуль хочет подписать Тчуамени
Астон Вилла нацелилась на вингера Реала
Агуэро выразил недоумение по поводу решения Гвардиолы в матче с Реалом
Андрей Лунин Хетафе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Теннис | 10 мая 2023, 18:10 7
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину

Украинки выяснили отношения на старте турнира в столице Италии

Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
Футбол | 10 мая 2023, 19:59 7
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»

Специалист оценил перспективы украинского хавбека

ВИДЕО. Днепр-1 получил спорный пенальти, Довбик забил 22 гол в сезоне
Футбол | 11.05.2023, 14:03
ВИДЕО. Днепр-1 получил спорный пенальти, Довбик забил 22 гол в сезоне
ВИДЕО. Днепр-1 получил спорный пенальти, Довбик забил 22 гол в сезоне
Умер легендарный участник пяти чемпионатов мира по футболу
Футбол | 10.05.2023, 15:34
Умер легендарный участник пяти чемпионатов мира по футболу
Умер легендарный участник пяти чемпионатов мира по футболу
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
Футбол | 11.05.2023, 11:45
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
09.05.2023, 23:35
Футбол
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
11.05.2023, 02:23 9
Война
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
10.05.2023, 13:40 6
Бокс
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
09.05.2023, 10:40 1
Бокс
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
10.05.2023, 12:09 3
Футбол
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
10.05.2023, 12:44 17
Футбол
Экс-первая ракетка мира в третий раз стала мамой
Экс-первая ракетка мира в третий раз стала мамой
09.05.2023, 14:54 3
Теннис
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
09.05.2023, 21:29 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности