Большая ротация от Анчелотти. Лунин может сыграть с Хетафе
Главный тренер мадридского клуба решил поберечь основных исполнителей
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может выйти на поле в матче 34-го тура Ла Лиги против «Хетафе».
Сообщается, что большинство игроков «сливочных», которые играли против «Манчестер Сити» во вторник и которые выйдут на «Этихад» в следующую среду, не сыграют в следующем матче Ла Лиги.
По информации источника, Карло Анчелотти собирается довести ротацию до максимального предела в субботней игре, из-за чего Лунин может вернуться в ворота.
Матч «Реал» – «Хетафе» состоится 13 мая. Начало в 22:00.
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