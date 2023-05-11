Большая ротация от Анчелотти. Лунин может сыграть с Хетафе

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может выйти на поле в матче 34-го тура Ла Лиги против «Хетафе».

Сообщается, что большинство игроков «сливочных», которые играли против «Манчестер Сити» во вторник и которые выйдут на «Этихад» в следующую среду, не сыграют в следующем матче Ла Лиги.

По информации источника, Карло Анчелотти собирается довести ротацию до максимального предела в субботней игре, из-за чего Лунин может вернуться в ворота.

Матч «Реал» – «Хетафе» состоится 13 мая. Начало в 22:00.