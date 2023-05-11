Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Ангелина уверенно разобралась с Анной Блинковой
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) успешно стартовала на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).
В 1/32 финала соревнований вторая ракетка Украины в двух сетах разгромила представительницу страны 404 Анну Блинкову (WTA 73) за 1 час и 26 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова – 6:2, 6:2
За матч Калинина спасла 7 брейк-поинтов и ни разу не отдала свою подачу.
Это была седьмая встреча девушек. Калинина выиграла во 2-й раз.
В 1/16 финала тысячника в Риме Ангелина сразится против Софии Кенин (№134 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).
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Далі ще інша суперниця з другой держави агресора але не факт
можливо еї здолае 🇺🇸Кенін,і тоді вона буде суперницей Калініной!