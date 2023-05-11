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  4. Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
WTA
11 мая 2023, 17:51 | Обновлено 11 мая 2023, 17:53
1741
12

Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме

Ангелина уверенно разобралась с Анной Блинковой

11 мая 2023, 17:51 | Обновлено 11 мая 2023, 17:53
1741
12
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Анге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) успешно стартовала на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/32 финала соревнований вторая ракетка Украины в двух сетах разгромила представительницу страны 404 Анну Блинкову (WTA 73) за 1 час и 26 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова – 6:2, 6:2

За матч Калинина спасла 7 брейк-поинтов и ни разу не отдала свою подачу.

Это была седьмая встреча девушек. Калинина выиграла во 2-й раз.

В 1/16 финала тысячника в Риме Ангелина сразится против Софии Кенин (№134 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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Ангелина Калинина Анна Блинкова WTA Рим
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Stanislav Matusevych
Приємно, що хоч хтось із наших тенісисток зміг перемогти кацапку останнім часом. Але ж далі топова білокацапка із цілком прогнозованим підсумком.
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+9
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Vlad Ltava
Руку не пожала потворі і за це вже дякую .
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+6
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Alehandro
Далі буде не так весело, але відносно легка та впевнена перемога, сподіваюсь, надасть наснаги... Хоч, якщо чесно, це була не стільки чудова гра Гелі, скільки гладке мокшанське не зрозуміло в шо грало. Але перемога - це перемога) Ну, і 7 ейсів у Калініної з її ніякою подачею це прям шось неймовірне))
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+5
ptolemeus
Любо дивитись коли наші перемагають лаптєногих. Здалось що Геля рухалась краще, і якось легко впіймала гру після відіграних брейків. А лаптєнога почала багато помилятись. 
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+1
Александр Ад
виграла молодець.хоча особливо в 1 сеті ,перша подача не йшла.Мені здалося що Геля грае в "хардовий"теніс-дуже мало дропів і розрахунок на потужність ударів,та і у сеткі Геля грала невдало.Думаю наступний матч покаже і нам і Гелі чи мае  вона перспективу на просування в рейтингу...
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+1
sergrom70
Даяна вчись)
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0
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romeoboss
Геля чудово грала і ні единого шансу рашисткі не предоставила!
Далі ще інша суперниця з другой держави агресора але не факт
можливо еї здолае 🇺🇸Кенін,і тоді вона буде суперницей Калініной!
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0
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