Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) успешно стартовала на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/32 финала соревнований вторая ракетка Украины в двух сетах разгромила представительницу страны 404 Анну Блинкову (WTA 73) за 1 час и 26 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова – 6:2, 6:2

За матч Калинина спасла 7 брейк-поинтов и ни разу не отдала свою подачу.

Это была седьмая встреча девушек. Калинина выиграла во 2-й раз.

В 1/16 финала тысячника в Риме Ангелина сразится против Софии Кенин (№134 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).