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08 мая 2023, 07:23 | Обновлено 08 мая 2023, 07:26
296
0

Шахтер потерял очки, Кочергин стал чемпионом, Канело перебоксировал Райдера

Главные новости за 7 мая на Sport.ua

08 мая 2023, 07:23 | Обновлено 08 мая 2023, 07:26
296
0
Шахтер потерял очки, Кочергин стал чемпионом, Канело перебоксировал Райдера
УПЛ. Николай Михайленко забил Шахтеру

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 7 мая.

1A. Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
На сумасшедший дальний удар Михайленко ответил Келси после неоднозначной ситуации

1B. Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Команды идут вровень в таблице по потерям

2A. Ракув с украинцем Кочергиным впервые стал чемпионом Польши и сыграет в ЛЧ
За три тура конца «Ракув» стал недосягаем, опережая «Легию» на 11 очков

2B. Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
Перед последним туром «Аль-Айн» отстает от главного соперника на три очка

3A. 60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
Голы для лондонского клуба забили Мартин Эдегор и Фабиан Шер (автогол)

3B. Ошибка Де Хеа, путевка в ЛЧ под вопросом. Вест Хэм обыграл Ман Юнайтед
Единственный гол для молотобойцев забил Саид Бенрама на 27-й минуте

4A. Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Команда Романа Григорчука сопротивлялась последнему, но не удержала даже ничью

4B. Доказали свой уровень. Металлист вымучил победу над Львовом
Футбол, который показали Металлист и Львов, соответствует местам в таблице

4C. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал нападающего сборной Нигера
Даниэль Созах стал игроком команды из Кривого Рога

5. Полное доминирование. Ферстаппен выиграл гонку в Майами, дубль Ред Булла
Ферстаппен стартовал 9-м, но одержал победу

6. Алькарас защитил титул ATP 1000 в Мадриде, обыграв в финале лаки-лузера
Карлос Алькарас и Ян-Леннард Штруфф провели на корте 2,5 часа

7A. Канело провел бой в родной Мексике. Сауль легко разобрался с Райдером
Альварес ставит своей целью – выйти на бой-реванш с Биволом

7B. Победа над Райдером выглядела посредственно. Планы Канело вызывают вопросы
Соперник мексиканца проявил характер и мощь, что стало сюрпризом для всех

8A. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
Смотрите самые яркие фрагменты боя украинца в андеркарде у Канело

8B. Гвоздик нокаутировал Болотника. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
Обозреватель Sport.ua Лев Кравцив рецензирует бой украинца

9A. Три года простоя. Стерлинг по очкам победил Сехудо, сохранив свой пояс UFC
В ночь на 7 мая в Ньюарке, штат Нью–Джерси, состоялся турнир UFC 288

9B. Стерлинг побил Сехудо и, вероятно, отправил его на пенсию
А потом поконфликтовал с Шоном О'Малли

10. Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
Экс-тренера «Шахтера» открыто и заслуженно нахваливают на Туманном Альбионе

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Источник Sport.ua
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