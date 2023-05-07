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  4. Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Чемпионат Украины
Александрия
07.05.2023 15:00 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 17:01 | Обновлено 07 мая 2023, 17:07
3205
52

Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера

На сумасшедший дальний удар Михайленко ответил Келси после неоднозначной ситуации

07 мая 2023, 17:01 | Обновлено 07 мая 2023, 17:07
3205
52
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Александрия» - «Шахтер» - 1:1.

Михайленко, 9 - Келси, 75.

Шевченко, 90+1 - Келси, 39, Ракицкий, 68.

«Александрия»: Н. Шевченко - Скорко, Бабогло, Логинов, Копына (Чубатый, 82) - Михайленко (Ващенко, 89), Рыбалка - Мирошниченко, Ковалец (Волошин, 58), Третьяков - Мустафаев (Матюшенко, 89).

«Шахтер»: Трубин - Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 70), Матвиенко - Степаненко - Швед (Зубков, 70), Бондаренко (Сикан, 86), Джурасек (Крыськив, 46), Судаков - Траоре (Келси, 24).

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).

Стадион: «Ника» (Александрия).

АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 53
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bolelschik
Случилось то, что должно было случиться в трех матчах, сыгранных Шахтером ранее
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+8
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Taste The World
Що з є... обличчам, кроти? 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
VBOLYUVALNIK
Хто тут 2-3 тури назад говорив що боротьба ща чемпіонство закінчилася?
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+5
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Олександр Рой
А хтось пояснить мені, чому в наступному турі Інгулець - Шахтар будуть грати у Львові???
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+4
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Dmitriy Svistak
Не дай Бог там всяким Дніпрам взяти чемпіонство це яка ж ганьба чекає у єврокубках(((
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+3
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Maks Krot
Мда сами создали валидол и себе проблем в этом матче .
Келси джокер забил ,ну должен был забивать ещё во втором моменте в сто раз было легче забить чем в первом ,а он начал что то мудрить  ,сравняли  бы раньше выиграли точно да и нужно было в первом тайме играть уже начинать , ,Зубков хорош форму набрал да Крыськив тоже ,а вот швед  слабоват ещё,потеряли очи обидно ,Траоре главное чтобы серьезной травмы не было ,он забивать только начал .Сделаются выводы и движемся к чемпионству дальше ,теперь немного трудней ну сами создали себе проблем !!Удачи и успехов Шахтёр Донецк  в борьбЕ за чемпионство.хоть и пе рдеее  минус один пенки ставят левые смешные  договорные матчи  там всякие непонятные по х на это ,это им не поможет всеровно.Шахта всеровно станет чемпионом.
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+3
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bolelschik
Как бы там не играл Днепр-1, но Шахтер сам не наигрывает на чемпионство
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+1
KvlaD
Надеюсь Александрия будет также хорошо играть и с Днепром-1
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+1
AleksDnipro87
Ботів кротовських на сайті не почуємо як мінімум до 11.05
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+1
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AleksDnipro87
Ну і Дердо респект за чесне суддівство!
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+1
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AleksDnipro87
Легендам Дніпра респект － Крава, Ротань та Логінов! Кроти sosat'
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+1
Calm
Цікаво будн
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0
Defen23
Да, сбылся один из моих прогнозов перед матчем. Действительно Александрия снова забила, но и пропустила, счёт 1-1. Келси опять спасает кротов от потери очков, как по мне он лучше чем Сикан и Траоре вместе взятые. Ну и как я сказал Александрия грамотно оборонялась и в принципе вполне наиграла ничью.
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0
Gargantua
сумасшедший дальний удар Михайленко (с)
)))
ничья - справедливый результат.
Александрия все же слабовата, на победу не наиграла.
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0
VAR
Жирдяй пенальтист-бомбардир,  сегодня фейковое пенальти забил ?
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-1
FunnyCat_____
Просто красота!
Дердо респект за то что не взял на « ремонт коробки передач»
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-1
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Springfield
Комменитатор достал своей конспирологией.  Сначала тошнил о порваной футболке Келси.  Ну и что? Момент заигран.  Потом начались рассуждения, а был ли  оффсайд когда забили гол,  и  а не было ли его, когда его показали в следующий раз.)))Молодец хоть сообщил когда доиграют Днепродин - Александрия.
 11-го.  И тогда хоть таблица устаканится.
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-1
avk2307
Угадал сегодня оба результата.
И победу Днепра и ничью Олекандрии.
Шахтер по моему забил из вне игры .Ну да ладно, по совокупности на гол наиграли.
Теперь интересней будет....
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-2
Умник
Две равные команды, счет закономерен.
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-2
ди л
молодежь шахтера под конец сезона выдыхается
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-2
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