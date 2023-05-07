Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
На сумасшедший дальний удар Михайленко ответил Келси после неоднозначной ситуации
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Украинская Премьер-лига. 25 тур.
«Александрия» - «Шахтер» - 1:1.
Михайленко, 9 - Келси, 75.
Шевченко, 90+1 - Келси, 39, Ракицкий, 68.
«Александрия»: Н. Шевченко - Скорко, Бабогло, Логинов, Копына (Чубатый, 82) - Михайленко (Ващенко, 89), Рыбалка - Мирошниченко, Ковалец (Волошин, 58), Третьяков - Мустафаев (Матюшенко, 89).
«Шахтер»: Трубин - Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 70), Матвиенко - Степаненко - Швед (Зубков, 70), Бондаренко (Сикан, 86), Джурасек (Крыськив, 46), Судаков - Траоре (Келси, 24).
Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).
Стадион: «Ника» (Александрия).
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Команда Романа Григорчука сопротивлялась последнему, но не удержала даже ничью
Келси джокер забил ,ну должен был забивать ещё во втором моменте в сто раз было легче забить чем в первом ,а он начал что то мудрить ,сравняли бы раньше выиграли точно да и нужно было в первом тайме играть уже начинать , ,Зубков хорош форму набрал да Крыськив тоже ,а вот швед слабоват ещё,потеряли очи обидно ,Траоре главное чтобы серьезной травмы не было ,он забивать только начал .Сделаются выводы и движемся к чемпионству дальше ,теперь немного трудней ну сами создали себе проблем !!Удачи и успехов Шахтёр Донецк в борьбЕ за чемпионство.хоть и пе рдеее минус один пенки ставят левые смешные договорные матчи там всякие непонятные по х на это ,это им не поможет всеровно.Шахта всеровно станет чемпионом.
)))
ничья - справедливый результат.
Александрия все же слабовата, на победу не наиграла.
Дердо респект за то что не взял на « ремонт коробки передач»
11-го. И тогда хоть таблица устаканится.
И победу Днепра и ничью Олекандрии.
Шахтер по моему забил из вне игры .Ну да ладно, по совокупности на гол наиграли.
Теперь интересней будет....