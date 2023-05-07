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Чемпионат Украины
Александрия
07.05.2023 15:00 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 17:28 |
948
1

Александрия – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ

07 мая 2023, 17:28 |
948
1
Александрия – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» сыграла вничью с донецким «Шахтером» со счетом 1:1.

Украинская Премьер-лига. 25 тур

«Александрия» – «Шахтер» – 1:1

Михайленко, 9 - Келси, 75.

Шевченко, 90+1 - Келси, 39, Ракицкий, 68.

«Александрия»: Н. Шевченко - Скорко, Бабогло, Логинов, Копына (Чубатый, 82) - Михайленко (Ващенко, 89), Рыбалка - Мирошниченко, Ковалец (Волошин, 58), Третьяков - Мустафаев (Матюшенко, 89).

«Шахтер»: Трубин - Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 70), Матвиенко - Степаненко - Швед (Зубков, 70), Бондаренко (Сикан, 86), Джурасек (Крыськив, 46), Судаков - Траоре (Келси, 24).

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).

Стадион: «Ника» (Александрия).

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (Александрия).
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Источник Sport.ua
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Шахтер забил гол из вне игры.
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