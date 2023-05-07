Александрия – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
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В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» сыграла вничью с донецким «Шахтером» со счетом 1:1.
Украинская Премьер-лига. 25 тур
«Александрия» – «Шахтер» – 1:1
Михайленко, 9 - Келси, 75.
Шевченко, 90+1 - Келси, 39, Ракицкий, 68.
«Александрия»: Н. Шевченко - Скорко, Бабогло, Логинов, Копына (Чубатый, 82) - Михайленко (Ващенко, 89), Рыбалка - Мирошниченко, Ковалец (Волошин, 58), Третьяков - Мустафаев (Матюшенко, 89).
«Шахтер»: Трубин - Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 70), Матвиенко - Степаненко - Швед (Зубков, 70), Бондаренко (Сикан, 86), Джурасек (Крыськив, 46), Судаков - Траоре (Келси, 24).
Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).
Стадион: «Ника» (Александрия).
События матча
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