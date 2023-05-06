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В воскресенье, 7 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:00.

До окончания чемпионата «Александрии» придется сыграть еще с обоими претендентами на чемпионство. Отбор очков у кого-то одного будет автоматически означать помощь другому. Первый на очереди – «Шахтер». Также у «полиграфов» есть свои интересы – в случае многократной потери очков «Динамо» они могут замахнуться и на четвертое место. Правда, такие расписания выглядят призрачными – команда Ротаня играет преимущественно вничью, а в предыдущем туре вообще проиграла (1:2 «Кривбассу»).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Шахтер» в украинской версии сайта.