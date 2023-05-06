В 25-м туре чемпионата страны в Александрии местный одноименный клуб будет принимать донецкий «Шахтер». Подопечные Руслана Ротаня на данный момент расположись на 5-м месте в турнирной таблице, имея после 23 матчей 37 очков. Горняки на первой позиции и набрали 59 очков

Александрия

Во втором круге «Александрия» считается одной из самых миролюбивых команд турнира. Под руководством нового наставника александрийцы провели 9 матчей, в которых 6 раз играли вничью. При этом делили они очки как с командой, которая борется за медали («Днепр-1» 2:2), так и аутсайдерами («Минаем» 1:1 и «Металлистом» 0:0).

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Были за этот период только два положительных результата. Это победа над «Ворсклой» 3:0 и в предыдущем туре над «Львовом» 1:0. Причем в последнем матче «Александрия» могла выиграть и больше, играя с 49-й минуты с численным преимуществом. Но довольствовалась малым благодаря единственному точному удару Кирилла Сигеева. Кстати, арендованного у «Шахтера» до окончания нынешнего сезона. И это был дебютный гол 18-летнего полузащитника в элитном украинском дивизионе.

Вообще «Александрия» забивает в ворота соперников достаточно много (35 голов), и это пятый показатель в Премьер-Лиге в нынешнем сезоне. Но и пропускает немало (28 мячей). Интересно, что точно такое же количество голов пропустил в свои ворота клуб «Минай», расположившийся на 13 месте и наставником которого является бывший главный тренер александрийцев Владимир Шаран.

А еще в поединке с «Шахтером» хозяева поля не смогут рассчитывать на одного из основных игроков команды хавбека Олега Кожушко. В матче со «Львовом» он получил очередное предупреждение и теперь будет вынужден пропустить предстоящую игру.

Шахтер

Чем ближе финиш чемпионата, тем все сложнее горнякам добывать очки для того, чтобы завоевать золотые награды. Многое уже писалось и говорилось о поединке 24-го тура, когда «Шахтер» с большим трудом сумел добиться необходимого положительного с «Минаем» 1:0. До этого были ничьи с «Черноморцем» 2:2 и «Динамо» 1:1, а также еще одна победа с единственным забитым голом в ворота харьковского «Металлиста».

Наставник горняков Игорь Йовичевич после каждого очередного матча старается поддержать своих подопечных и говорит о том, что футболисты очень стараются. Но, в тоже время, постоянно сетует на то, что его команда плохо реализовывает голевые моменты. Вот и по игре с «Минаем» хорватский тренер сказал о том, что в первые 60 минут горняки должны были забивать как минимум четыре гола. И если бы это произошло, то и не было бы повода подвергать сомнению победу «Шахтера».

Отметим, что постепенно возвращаются из лазарета игроки донецкого клуба, которые много пропустили из-за травм. Марьян Швед и Александр Зубков уже в строю и провели на поле больше часа игрового времени в матче с «Минаем». Готов помочь своим партнерам Дмитрий Крыськив. А Иван Петряк и Дмитрий Ризнык приступили к тренировкам по индивидуальному графику.

Статистика матчей

В первом круге соперники играли на «Арене-Львов» и завершили матч вничью 2:2. Счет тогда открыл в самом начале матча защитник «Александрии» Андрей Цуриков. Затем отличились игроки «Шахтера» Богдан Михайличенко и Михаил Мудрик. А на 87-й минуте Александр Демченко спас александрийцев от поражения. Всего же команды встречались в Премьер Лиге 27 раз. 19 побед у «Шахтера», 3 – у «Александрии» и еще пять раз соперники играли вничью.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Шевченко, Савченко, Бондаренко, Мирошниченко, Ковалец, Третьяков, Рыбалка, Скорко, Копына, Михайленко, Мустафаев

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Швед, Зубков, Траоре

Прогноз на противостояние:

Скорее всего, снова горнякам придется с трудом добывать очки. Для «Александрии», конечно же, ничья будет хорошим результатом. И, все же, предположим минимальную победу «Шахтера».

7 мая, воскресенье