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Александрия
07.05.2023 15:00 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
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07 мая 2023, 19:00 | Обновлено 07 мая 2023, 19:01
304
3

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Реализация немного подвела»

Тренер «Шахтера» – об игре с «Александрией»

07 мая 2023, 19:00 | Обновлено 07 мая 2023, 19:01
304
3
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Реализация немного подвела»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал выездную ничью его команды в матче против «Александрии» (1:1).

«Сейчас чувствую привкус недовольства. Но только из-за результата, не из-за игры. Вопросов по комбинаторике, по давлению, по идеям нет. Реализация подвела снова, в последних трех играх было, не знаю, угловых штук сорок. Есть моменты, но что-то не заходит, не идет. Думаю, это связано с психологическими моментами, давлением. Сейчас стоимость каждого удара растет, в отличие от начала нашего пути в сезоне. Так, как мы жмем на соперников, раньше получалось 3:0, 4:0, 7:0, а сейчас растет напряжение, начинаешь думать, что нет больше времени и спешишь.

Здесь должны успокоиться, потому что играем очень хорошо, давим соперника, истощаем соперника. Но реализация сейчас не оптимальна, поэтому не превращаем эту комбинаторику в счет.

Потеряли сегодня два очка, в отличие от «Днепра-1». Они выиграли, в совершенстве делают свою работу по всем направлениям, во всех сегментах. Видим это и по игре их, и по некоторым эпизодам. Так что должны сразиться и с оппонентами, и с собой, и с некоторыми эпизодами, которые не можешь контролировать. Но все равно у нас еще пять финалов и с такой игрой мы можем довести до конца свою мечту. Так что нужно успокоить команду и не совершать трагедию из результата. Результат досадный, но не сама игра. Реализация немного подвела, но надеемся, что она улучшится, и в следующих матчах мы можем исполнить свою мечту», – сказал Йовичевич.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер пресс-конференция Игор Йовичевич
Источник ФК Александрия
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Комментарии 3
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FunnyCat_____
Реализация подкупа судеек разве что 
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+3
avk2307
А Йовичевич продолжает говорить, что все в порядке.Львов , Минай, Колос, Александрия еле еле по полю ходят, индивидуальные действия выручают только. Ну и Уаф надо спасибо сказать
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+2
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