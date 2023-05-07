Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Реализация немного подвела»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал выездную ничью его команды в матче против «Александрии» (1:1).

«Сейчас чувствую привкус недовольства. Но только из-за результата, не из-за игры. Вопросов по комбинаторике, по давлению, по идеям нет. Реализация подвела снова, в последних трех играх было, не знаю, угловых штук сорок. Есть моменты, но что-то не заходит, не идет. Думаю, это связано с психологическими моментами, давлением. Сейчас стоимость каждого удара растет, в отличие от начала нашего пути в сезоне. Так, как мы жмем на соперников, раньше получалось 3:0, 4:0, 7:0, а сейчас растет напряжение, начинаешь думать, что нет больше времени и спешишь.

Здесь должны успокоиться, потому что играем очень хорошо, давим соперника, истощаем соперника. Но реализация сейчас не оптимальна, поэтому не превращаем эту комбинаторику в счет.

Потеряли сегодня два очка, в отличие от «Днепра-1». Они выиграли, в совершенстве делают свою работу по всем направлениям, во всех сегментах. Видим это и по игре их, и по некоторым эпизодам. Так что должны сразиться и с оппонентами, и с собой, и с некоторыми эпизодами, которые не можешь контролировать. Но все равно у нас еще пять финалов и с такой игрой мы можем довести до конца свою мечту. Так что нужно успокоить команду и не совершать трагедию из результата. Результат досадный, но не сама игра. Реализация немного подвела, но надеемся, что она улучшится, и в следующих матчах мы можем исполнить свою мечту», – сказал Йовичевич.