07.05.2023 21:00 – FT 1 : 0
Англия07 мая 2023, 23:05 | Обновлено 07 мая 2023, 23:17
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Ошибка Де Хеа, путевка в ЛЧ под вопросом. Вест Хэм обыграл Ман Юнайтед
Единственный гол для молотобойцев забил Саид Бенрама на 27-й минуте
07 мая 2023, 23:05 | Обновлено 07 мая 2023, 23:17
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В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1.
Единственный гол для молотобойцев забил Саид Бенрама на 27-й минуте, когда ошибся вратарь МЮ Давида Де Хеа, не сумев справиться с довольно несложным ударом издалека.
«Манчестер Юнайтед» с 63 очками входит в топ-4, но теперь вопрос попадания в ЛЧ осложнен, поскольку «Ливерпуль» (62 очка) идет на победной серии.
Премьер-лига. 35-й тур, 7 мая
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Бенрама, 27.
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