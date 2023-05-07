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Чемпионат Англии
Вест Хэм
07.05.2023 21:00 – FT 1 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
07 мая 2023, 23:05 | Обновлено 07 мая 2023, 23:17
529
0

Ошибка Де Хеа, путевка в ЛЧ под вопросом. Вест Хэм обыграл Ман Юнайтед

Единственный гол для молотобойцев забил Саид Бенрама на 27-й минуте

07 мая 2023, 23:05 | Обновлено 07 мая 2023, 23:17
529
0
Ошибка Де Хеа, путевка в ЛЧ под вопросом. Вест Хэм обыграл Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1.

Единственный гол для молотобойцев забил Саид Бенрама на 27-й минуте, когда ошибся вратарь МЮ Давида Де Хеа, не сумев справиться с довольно несложным ударом издалека.

«Манчестер Юнайтед» с 63 очками входит в топ-4, но теперь вопрос попадания в ЛЧ осложнен, поскольку «Ливерпуль» (62 очка) идет на победной серии.

Премьер-лига. 35-й тур, 7 мая

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Бенрама, 27.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Вест Хэм Давид Де Хеа Саид Бенрама
Источник Sport.ua
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