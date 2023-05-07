7 мая на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Манчестер Юнайтед». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Клуб львиную часть своего внимания сосредоточит в мае на Лиге конференций. Для него важно использовать редкий шанс проявить себя в еврокубках - когда еще будет шанс взять титул? Тем более что победа еще и гарантирует право сыграть в следующем цикле Лиги Европы. Так что сейчас Дэвид Мойес больше будет думать о том, как получится сыграть в четверг с АЗ. Тем более что в АПЛ задачи (пусть и на уровне минимум) де-факто решены. Решающим стал ударный апрель, который получилось начать с 1:0 против прямого конкурента, Саутгемптона, а потом выиграли и у Фулхэма с Борнмутом на выезде при камбэке на 2:2 с Арсеналом. Не удивительно, что, открыв счет, уступили более мотивированному Ливерпулю, а потом проиграли 3:4 перестрелку Кристал Пэлас. Против Сити никто и не ждал особенных подвигов, и лидер там выиграл разгромно, 3:0.

Манчестер Юнайтед

Команда, с одной стороны, смогла продвинуться в последнее время к новому трофею - она стала финалистом кубка. Но как: на Уэмбли все 120 минут с Брайтоном закончились без голов, а в серии пенальти, наоборот, все реализовывали свои промахи до промаха Марча. При этом подопечные тен Хага позорно вылетели из Лиги Европы, проиграв в Севилье одноименному клубу при грубейших ошибках. В АПЛ тоже после нескольких побед манкунианцы ухитрились упустить преимущество с нестабильным Тоттенхэмом, ведя 2:0. Вроде бы потом исправились, за счет единственного мяча обыграв потенциального преследователя, Астон Виллу. Но в четверг Брайтон взял реванш за вылет из кубка, оформив итоговые 1:0 на своем поле.

Статистика личных встреч

Все 3 последних очных поединка выигрывал Манчестер Юнайтед.

Прогноз

Букмекерские конторы не без оглядки, но верят в гостей. Вряд ли МЮ допустит новую осечку - ставим на его победу в воскресенье (коэффициент - 2,07).