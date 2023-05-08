Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Ман Юнайтед – 1:0. Де Хеа не взял простой мяч. Видео гола, обзор
Чемпионат Англии
Вест Хэм
07.05.2023 21:00 – FT 1 : 0
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 мая 2023, 00:30 | Обновлено 08 мая 2023, 00:50
153
0

Вест Хэм – Ман Юнайтед – 1:0. Де Хеа не взял простой мяч. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор поединка 35-го тура чемпионата Англии

08 мая 2023, 00:30 | Обновлено 08 мая 2023, 00:50
153
0
Вест Хэм – Ман Юнайтед – 1:0. Де Хеа не взял простой мяч. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1.

Единственный гол для молотобойцев забил Саид Бенрама на 27-й минуте, когда ошибся вратарь МЮ Давида Де Хеа, не сумев справиться с довольно несложным ударом издалека.

«Манчестер Юнайтед» с 63 очками входит в топ-4, но теперь вопрос попадания в ЛЧ осложнен, поскольку «Ливерпуль» (62 очка) идет на победной серии.

Премьер-лига. 35-й тур, 7 мая

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Бенрама, 27.

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
По теме:
До чемпионства рукой подать. ПСЖ с голом Мбаппе в гостях обыграл Труа
Зинченко получил среднюю оценку за матч Арсенала против Ньюкасла
Ошибка Де Хеа, путевка в ЛЧ под вопросом. Вест Хэм обыграл Ман Юнайтед
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Давид Де Хеа Английская Премьер-лига Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Вест Хэм Саид Бенрама видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Бокс | 07 мая 2023, 03:05 9
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело

Украинский боксер уверенно провел бой в мексиканской Гвадалахаре

Зинченко – в старте Арсенала на матч АПЛ с Ньюкаслом
Футбол | 07 мая 2023, 18:06 13
Зинченко – в старте Арсенала на матч АПЛ с Ньюкаслом
Зинченко – в старте Арсенала на матч АПЛ с Ньюкаслом

Команды сыграют в 35-м туре чемпионата Англии

Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Футбол | 07.05.2023, 19:54
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
ВИДЕО. Как Альварес отправил Райдера в нокдаун. Видео боя в Мексике
Бокс | 07.05.2023, 07:35
ВИДЕО. Как Альварес отправил Райдера в нокдаун. Видео боя в Мексике
ВИДЕО. Как Альварес отправил Райдера в нокдаун. Видео боя в Мексике
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Бокс | 07.05.2023, 09:06
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Огромное рассечение. Болотник показал последствия боя с Гвоздиком
ВИДЕО. Огромное рассечение. Болотник показал последствия боя с Гвоздиком
07.05.2023, 13:21 3
Бокс
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
07.05.2023, 15:02 21
Футбол
Свентек упустила трофей на супертурнире в Мадриде, проиграв Соболенко
Свентек упустила трофей на супертурнире в Мадриде, проиграв Соболенко
06.05.2023, 22:07 10
Теннис
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
06.05.2023, 09:45 25
Футбол
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
07.05.2023, 11:55 6
Бокс
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
07.05.2023, 22:49 3
Футбол
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
07.05.2023, 03:50 1
Бокс
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
07.05.2023, 17:50 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности