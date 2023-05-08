Вест Хэм – Ман Юнайтед – 1:0. Де Хеа не взял простой мяч. Видео гола, обзор

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1.

Единственный гол для молотобойцев забил Саид Бенрама на 27-й минуте, когда ошибся вратарь МЮ Давида Де Хеа, не сумев справиться с довольно несложным ударом издалека.

«Манчестер Юнайтед» с 63 очками входит в топ-4, но теперь вопрос попадания в ЛЧ осложнен, поскольку «Ливерпуль» (62 очка) идет на победной серии.

Премьер-лига. 35-й тур, 7 мая

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Бенрама, 27.