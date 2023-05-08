07.05.2023 21:00 – FT 1 : 0
Англия08 мая 2023, 00:30 | Обновлено 08 мая 2023, 00:50
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Вест Хэм – Ман Юнайтед – 1:0. Де Хеа не взял простой мяч. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор поединка 35-го тура чемпионата Англии
08 мая 2023, 00:30 | Обновлено 08 мая 2023, 00:50
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В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1.
Единственный гол для молотобойцев забил Саид Бенрама на 27-й минуте, когда ошибся вратарь МЮ Давида Де Хеа, не сумев справиться с довольно несложным ударом издалека.
«Манчестер Юнайтед» с 63 очками входит в топ-4, но теперь вопрос попадания в ЛЧ осложнен, поскольку «Ливерпуль» (62 очка) идет на победной серии.
Премьер-лига. 35-й тур, 7 мая
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Бенрама, 27.
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
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