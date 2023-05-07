07.05.2023 21:00 – 72’ 1 : 0
Англия07 мая 2023, 21:00 | Обновлено 07 мая 2023, 21:03
832
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Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
7 мая в 21:00 проходит матч 35-го тура чемпионата Англии
07 мая 2023, 21:00 | Обновлено 07 мая 2023, 21:03
832
0
7 мая в 21:00 проходит матч 35-го тура чемпионата Англии между командами «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале Setanta Sports.
Стартовые составы команд
Tonight's Hammers! ⚒️ pic.twitter.com/s0I6L5udvv— West Ham United (@WestHam) May 7, 2023
Team news = locked in 🔒#MUFC || #WHUMUN— Manchester United (@ManUtd) May 7, 2023
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
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