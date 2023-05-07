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  4. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Вест Хэм
07.05.2023 21:00 – 72 1 : 0
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 мая 2023, 21:00 | Обновлено 07 мая 2023, 21:03
832
0

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 мая в 21:00 проходит матч 35-го тура чемпионата Англии

07 мая 2023, 21:00 | Обновлено 07 мая 2023, 21:03
832
0
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МЮ

7 мая в 21:00 проходит матч 35-го тура чемпионата Англии между командами «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале Setanta Sports.

Стартовые составы команд

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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