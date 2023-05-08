ТЕН ХАГ: «Ошибка де Хеа? Это часть футбола. Нам нужна перезагрузка»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (0:1) в матче 35-го тура АПЛ:

«В первом тайме у нас было достойное выступление, создали много моментов, а во втором тайме все было ниже наших стандартов. Мы должны были забивать в первом тайме, показали хороший футбол, но одна ошибка, и вы видите последствия. Все в наших руках, но нам надо прийти в себя и перезагрузиться, мы должны использовать эту неделю.

Ошибка Давида де Хеа? Ошибки – это часть футбола. Надо справляться с ними и приходить в себя, потому что это командный вид спорта. В течение сезона у него больше всего сухих матчей, мы сделали это как команда. Все может случиться, это футбол, но каждый должен взять на себя ответственность.

Можно также сказать, что перед чужими воротами мы были недостаточно рассудительны. Дважды попали в штангу, еще были хорошие моменты, мы не забили, так что в итоге такой результат. Я не могу винить свою команду, футболисты приложили все усилия.

Конечно, есть разочарование от результата, как и в четверг [в игре против Брайтона]. Мы проиграли сами себе, и теперь у нас есть одна неделя, нам нужна энергия, потому что оба вторых тайма были сыграны ниже нормы.

Количество игр? Мы не можем себя жалеть. Надо продолжать идти и показывать характер. Осталось всего четыре игры. Нам нужна энергия. Будем готовится к играм, очищать мысли, собирать энергию, сосредоточимся и вперед.

Не попадали в створ? Конечно, разочарованы. Мы создавали моменты, и игра была в наших руках. Вы видите последствия, когда пропустили гол. Но перед чужими воротами нам нужно быть более рассудительными.

Финиш в первой четверке? В этом сезоне у нас были ужасные неудачи, и каждый раз мы приходили в норму. Поэтому еще раз показываем характер и продолжаем».