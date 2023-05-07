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Черноморец
07.05.2023 13:00 – FT 1 : 2
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 15:02 | Обновлено 07 мая 2023, 16:03
4997
12

Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем

Команда Романа Григорчука сопротивлялась последнему, но не удержала даже ничью

07 мая 2023, 15:02 | Обновлено 07 мая 2023, 16:03
4997
12
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
УПЛ

Очередной тур украинской Премьер-лиги на довольно стремительном пути к завершению текущего сезона начинался в необычный день – в воскресенье, когда ведущие команды страны в рамках двадцать пятого раунда национального первенства стремились улучшить свои места в турнирной таблице. В частности, это напрямую касается и днепровского «Днепра-1», который продолжает гонку против донецкого «Шахтера» за «золотыми» медалями.

Однако наперекор стремлениям команды Александра Кучера в этот раз намеревался стать одесский «Черноморец», домашнюю игру которого против тех же «горняков» в начале официальной части 2023 года (2:2) болельщики вспоминают до сих пор. Однако все равно необычно было видеть «моряков» настолько близко к зоне вылета, с учетом уровня футбола, который им удавалось демонстрировать до этого. Соответственно, хозяева стадиона «Черноморец» также хотели бы улучшить собственное положение, а иначе кроме как победами в конце футбольного года, это невозможно сделать.

Так и не удалось командам в первом тайме порадовать нас скоростным футболом, хотя активность гостей в прессинге у чужой штрафной уже с первых минут действительно поражала. Одесситы тогда заметно поникли, чем заставили нервничать своего главного тренера, однако, даже несмотря на большое количество неудачных передач, сумели удержаться от серьезных проблем. Постепенно давление СК уменьшалось, а команда Романа Григорчука получала возможности для собственных атак.

Форсировать события «моряки», впрочем, не очень-то и стремились, выбирая наиболее безопасные от неоправданных потерь мяча комбинации. Игра от этого отнюдь не становилась более яркой, поэтому не удивительно, что за весь первый тайм мы увидели лишь один опасный момент на обе команды – дальний выстрел от Авагимяна из центральной зоны, который парировал Рыбак из-под перекладины в красивом прыжке.

Во второй половине матча события довольно быстро начали набирать обороты. Все началось с гола «Черноморца» в классической для одесситов манере – передачей из собственной половины Салюк нашел за спинами защитников Алефиренко, который затем перебросил мяч над вратарем. Однако хозяева не успели отпраздновать собственный успех должным образом, как Довбик ответил прострелом с лицевой на левом фланге под удар Назаренко на ближнюю штангу.

А затем произошел тот самий печально известный эпизод с откровенно нарисованным пенальти в исполнении Рубчинского на входе в левый фланг штрафной. Хорошо, что Довбику не хватило даже двух попыток для того, чтобы переиграть Паста выстрелами с точки, которые пришлось переисполнить из-за спешки вратаря на линии ворот. Иначе – был бы очень громкий скандал. Впрочем, нам не привыкать.

«Днепр-1» во второй половине подавляющее большинство игрового времени находился у чужих ворот, но трудно было сказать, что команда Кучера имела представление, как именно нужно преодолевать защиту соперников. Пришлось применить стандартные положения, и подача углового с левого фланга на 82 минуте завершилась ошибкой Брагару в позиционной борьбе против Довбика во вратарском, по итогу которой соперник просто расстрелял ворота головой и спас команду от потери очков.

В следующие выходные одесский «Черноморец» посетит киевское «Динамо», а днепровский «Днепр-1» сыграет в гостях у закарпатского «Миная», тогда как посреди недели команда Александра Кучера наконец-то доиграет перенесенный матч первого тура против «Александрии».

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Черноморец» – «Днепр-1» - 1:2

Алефиренко, 54 – Назаренко, 57, Довбик, 82

На 64-й минуте Артем Довбик («Днепр-1») не забил пенальти (вратарь).

Путря, 26, Брагару, 50, Васильев, 62, Авагимян, 74 – Гуцуляк, 76

«Черноморец»: Паст – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря (Штогрин, 88) – Демченко, Васильев, Кузык (Войтиховский, 88) – Алефиренко, Авагимян (Хадида, 82), Бадибанга.

«Днепр-1»: Рыбак – Адамюк (Хайнер, 86), Сваток, Сарапий, Назаренко (Е. Пасич, 86)– Рубчинский (Когут, 75), Бабенко – Бланко (Пеглоу, 59), Пихаленок (Пидлепенец, 86), Гуцуляк – Довбик.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 3 (2) – 16 (6)
Угловые: 1 – 10
Оффсайды: 2 – 0.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

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Комментарии 12
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Sunrise
Я даже теряюсь в догадках как будут судить в матче Шахтер-Днепр-1. Наверное там одни будут бить кучу пенальти за фолы в центре поля, а другим не дадут пропустить отменив все голы с этих пенальти...
Хотя, скорее всего, там-то будут судить нормально. Вот только кому нужен тот матч если обе команды без лояльного судейства не имели бы столько очков сколько имеют сейчас.
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+5
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CheMP
клоуны
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+3
Макс Максов
Уникнули скандалу, точно уникнули?
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+2
Leo69
Я вот лично никак не могу объяснить, как Днепр -1, в принципе борется за чемпионство играя каждый матч фактически без вратарей. Привозы в каждом матче. У Шахтёра сейчас два топовых вратаря. А как говорят, вратарь - это пол команды.
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+1
Leo69
Почему все говорят о левом пенальти во втором тайме, но ни слова о  том,что не поставил в первом за игру рукой. Это типо другое ?????.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Vlad Sosnov
Довбик - мoскаль.
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-1
VAR
Так даже шубкисов не тянули арбитры последние годы ,стыдно за фейкднепро 
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-2
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