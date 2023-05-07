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Чемпионат Украины
Черноморец
07.05.2023 13:00 – FT 1 : 2
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 16:42 | Обновлено 07 мая 2023, 17:25
1277
0

Черноморец – Днепр-1 – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ

07 мая 2023, 16:42 | Обновлено 07 мая 2023, 17:25
1277
0
Черноморец – Днепр-1 – 1:2. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на выезде выиграл у одесского «Черноморца» со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур

«Черноморец» – «Днепр-1» – 1:2

Алефиренко, 54 – Назаренко, 57, Довбик, 82

На 64-й минуте Артем Довбик («Днепр-1») не забил пенальти (вратарь).

Путря, 26, Брагару, 50, Васильев, 62, Авагимян, 74 – Гуцуляк, 76

«Черноморец»: Паст – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря (Штогрин, 88) – Демченко, Васильев, Кузык (Войтиховский, 88) – Алефиренко, Авагимян (Хадида, 82), Бадибанга.

«Днепр-1»: Рыбак – Адамюк (Хайнер, 86), Сваток, Сарапий, Назаренко (Е. Пасич, 86)– Рубчинский (Когут, 75), Бабенко – Бланко (Пеглоу, 59), Пихаленок (Пидлепенец, 86), Гуцуляк – Довбик.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Днепр-1).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Черноморец).
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Днепр-1 Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец - Днепр-1
Источник Sport.ua
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