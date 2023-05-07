Черноморец – Днепр-1 – 1:2. Видео голов и обзор матча
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В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на выезде выиграл у одесского «Черноморца» со счетом 2:1.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур
«Черноморец» – «Днепр-1» – 1:2
Алефиренко, 54 – Назаренко, 57, Довбик, 82
На 64-й минуте Артем Довбик («Днепр-1») не забил пенальти (вратарь).
Путря, 26, Брагару, 50, Васильев, 62, Авагимян, 74 – Гуцуляк, 76
«Черноморец»: Паст – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря (Штогрин, 88) – Демченко, Васильев, Кузык (Войтиховский, 88) – Алефиренко, Авагимян (Хадида, 82), Бадибанга.
«Днепр-1»: Рыбак – Адамюк (Хайнер, 86), Сваток, Сарапий, Назаренко (Е. Пасич, 86)– Рубчинский (Когут, 75), Бабенко – Бланко (Пеглоу, 59), Пихаленок (Пидлепенец, 86), Гуцуляк – Довбик.
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).
Стадион: «Черноморец» (Одесса).
События матча
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