Александр КУЧЕР: «Очень важная победа»

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер ответил на вопросы журналистов после победы над «Черноморцем» (2:1) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

– Мы обычно готовились и понимали, что нам здесь будет очень тяжело, потому что знаем, что Роман Григорчук умеет делать хорошие команды, и он здесь такую и сделал. И тот же Шахтер в Одессе потерял очки. Понимали, что будет агрессивная игра, и на это настраивались. Знали, что будут против нас играть один в один, играть на третьего, вскрывать зоны. Соперник хорошо оборонялся, и в первом тайме у нас было преимущество в контроле мяча, а вот острых моментов по пальцам можно сосчитать. Во втором тайме мы уже начали агрессивно действовать, конечно пошли вперед, но допустили ненужную для нас ошибку – этот момент еще предстоит разобрать, потому что мы не можем такие голы пропускать. Но на это ребята очень хорошо отреагировали, забили два мяча, и для нас это очень важная победа. Хочу их поблагодарить за ту самоотдачу, которую сегодня они показали.

– Какой переломный момент сегодня был в игре?

– Было видно, что ребята играли с большим желанием, хотя пропустили гол. Возможно, он и оказал свое влияние – ребята сразу отреагировали, пошли вперед и забили ответный гол. После этого эмоциональное наше состояние было уже лучше и теперь нужно было уже забить и довести игру до логического конца. И мы это сделали. Повторюсь, что это очень важная для нас победа.

– Что почувствовали, когда Артем Довбик дважды не забил пенальти?

– На самом деле, я не понимаю, почему отменили первый гол, момент там очень специфичен. Одно дело, что до того, был ли пенальти, там может момент был до штрафной и, как говорится, 50 на 50. Все говорят, кстати, что мы пенальти много бьем, но в нашу пользу наоборот не дают чистые пенальти. В Александрии в первом весеннем матче на первой минуте в нашу пользу не ставят пенальти, причем удалением. С Рухом в нашу пользу не назначили пенальти. И таких моментов можно сосчитать много. Дело в том, что мы атакуем и постоянно находимся в чужой штрафной площадке, потому и ставят пенальти. Туда же нужно добегать, чтобы 11-метровые назначали, а если ты не добегаешь, то, конечно, никто и не будет ставить. В первом тайме сегодня тоже был чистый пенальти в ворота Черноморца, но арбитр его не назначил. Это все надо понимать. Мы тоже хотим играть и побеждать. Назначайте то, что есть и не нужно что-либо придумывать.

– А большое количество желтых карт хозяевам, как вы прокомментируете?

– Мы недавно играли с «Ингульцом» и там нам столько карточек раздали – ну две еще по делу, а другие я не понимаю за что были. Нам тогда дали пять или шесть, а у соперников была одна. И при этом мы постоянно в атаке были. Как на это реагировать?

– Вы относительно недавно начали тренерскую карьеру. Как сейчас чувствуете себя в новом статусе?

– Привыкаю. Сначала были моменты, когда хотелось по бровке пробежать, где-то подключиться в атаку, или в защиту (улыбается). Сейчас уже спокойнее отношусь. Можно сказать, что приспособился.

– В своей работе вы полагаетесь на какого-нибудь специалиста или футбол какой-то страны?

– Такого нет. Я много поиграл, поработал со многими тренерами (Луческу, Фонсека, Шевченко) и у каждого по чуть-чуть что-то взял, а к этому уже свое добавляю. Надо развиваться.