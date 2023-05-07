Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Очень важная победа»
Чемпионат Украины
Черноморец
07.05.2023 13:00 – FT 1 : 2
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 17:00 |
711
0

Александр КУЧЕР: «Очень важная победа»

Наставник «Днепра-1» – об исходе матча с «Черноморцем»

07 мая 2023, 17:00 |
711
0
Александр КУЧЕР: «Очень важная победа»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер ответил на вопросы журналистов после победы над «Черноморцем» (2:1) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

– Мы обычно готовились и понимали, что нам здесь будет очень тяжело, потому что знаем, что Роман Григорчук умеет делать хорошие команды, и он здесь такую и сделал. И тот же Шахтер в Одессе потерял очки. Понимали, что будет агрессивная игра, и на это настраивались. Знали, что будут против нас играть один в один, играть на третьего, вскрывать зоны. Соперник хорошо оборонялся, и в первом тайме у нас было преимущество в контроле мяча, а вот острых моментов по пальцам можно сосчитать. Во втором тайме мы уже начали агрессивно действовать, конечно пошли вперед, но допустили ненужную для нас ошибку – этот момент еще предстоит разобрать, потому что мы не можем такие голы пропускать. Но на это ребята очень хорошо отреагировали, забили два мяча, и для нас это очень важная победа. Хочу их поблагодарить за ту самоотдачу, которую сегодня они показали.

– Какой переломный момент сегодня был в игре?
– Было видно, что ребята играли с большим желанием, хотя пропустили гол. Возможно, он и оказал свое влияние – ребята сразу отреагировали, пошли вперед и забили ответный гол. После этого эмоциональное наше состояние было уже лучше и теперь нужно было уже забить и довести игру до логического конца. И мы это сделали. Повторюсь, что это очень важная для нас победа.

– Что почувствовали, когда Артем Довбик дважды не забил пенальти?
– На самом деле, я не понимаю, почему отменили первый гол, момент там очень специфичен. Одно дело, что до того, был ли пенальти, там может момент был до штрафной и, как говорится, 50 на 50. Все говорят, кстати, что мы пенальти много бьем, но в нашу пользу наоборот не дают чистые пенальти. В Александрии в первом весеннем матче на первой минуте в нашу пользу не ставят пенальти, причем удалением. С Рухом в нашу пользу не назначили пенальти. И таких моментов можно сосчитать много. Дело в том, что мы атакуем и постоянно находимся в чужой штрафной площадке, потому и ставят пенальти. Туда же нужно добегать, чтобы 11-метровые назначали, а если ты не добегаешь, то, конечно, никто и не будет ставить. В первом тайме сегодня тоже был чистый пенальти в ворота Черноморца, но арбитр его не назначил. Это все надо понимать. Мы тоже хотим играть и побеждать. Назначайте то, что есть и не нужно что-либо придумывать.

– А большое количество желтых карт хозяевам, как вы прокомментируете?
– Мы недавно играли с «Ингульцом» и там нам столько карточек раздали – ну две еще по делу, а другие я не понимаю за что были. Нам тогда дали пять или шесть, а у соперников была одна. И при этом мы постоянно в атаке были. Как на это реагировать?

– Вы относительно недавно начали тренерскую карьеру. Как сейчас чувствуете себя в новом статусе?
– Привыкаю. Сначала были моменты, когда хотелось по бровке пробежать, где-то подключиться в атаку, или в защиту (улыбается). Сейчас уже спокойнее отношусь. Можно сказать, что приспособился.

– В своей работе вы полагаетесь на какого-нибудь специалиста или футбол какой-то страны?
– Такого нет. Я много поиграл, поработал со многими тренерами (Луческу, Фонсека, Шевченко) и у каждого по чуть-чуть что-то взял, а к этому уже свое добавляю. Надо развиваться.

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно еще много работать»
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Наставник Львова после матча с Металлистом отказался от общения со СМИ
Александр Кучер пресс-конференция Черноморец - Днепр-1 Днепр-1 Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А
Футбол | 06 мая 2023, 20:02 10
Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А
Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А

«Дженоа» снова будет играть в элите Италии

Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Футбол | 06 мая 2023, 18:55 21
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой

«Синие» со счетом 3:1 обыграли «вишен»

Черноморец – Днепр-1 – 1:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.05.2023, 16:42
Черноморец – Днепр-1 – 1:2. Видео голов и обзор матча
Черноморец – Днепр-1 – 1:2. Видео голов и обзор матча
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Футбол | 07.05.2023, 17:01
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Футбол | 06.05.2023, 22:48
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
06.05.2023, 03:23
Бокс
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
06.05.2023, 10:48 2
Теннис
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
06.05.2023, 00:43 6
Футбол
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
06.05.2023, 15:23 5
Футбол
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
07.05.2023, 03:05 8
Бокс
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
07.05.2023, 03:50 1
Бокс
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
06.05.2023, 18:09 20
Футбол
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
06.05.2023, 09:45 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности