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Чемпионат Украины
Черноморец
07.05.2023 13:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 07:25 | Обновлено 07 мая 2023, 07:38
427
0

Черноморец – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соперники решают в турнирной таблице противоположные задачи

07 мая 2023, 07:25 | Обновлено 07 мая 2023, 07:38
427
0
Черноморец – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

В воскресенье, 7 мая, в Одессе на поле стадиона «Черноморец» состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Черноморец» и «Днепр-1». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Черноморец

Одесский «Черноморец» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 11-е место. У него 26 очков после 24 игр. В активе у команды 6 победы и 8 ничьи, в пассиве – 10 поражений.

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В весенней части сезона подопечные Романа Григорчука стартовали довольно-таки убедительно. По результатам они не должны были пасти задних, но реалии были именно таковы. Впрочем, уже вскоре беспроигрышный ход, которым команда открыла 2023 год, принес свои плоды.

В пяти стартовых встреча второй части чемпионата «Черноморец» добился 2 побед и трижды сыграл вничью. Лишь 16 апреля в матче с «Ворсклой» одесситы впервые в 2023 году проиграли – 0:1. Затем последовала неожиданная гостевая победа 3:2 над «Кривбассом». Она, судя по всему, забрала у футболистов много сил, так как в следующем поединке у «моряков» вновь было поражение – 1:3 от «Зари».

В матче предыдущего тура «Черноморец» добился крупной победы над «Колосом» - 3:0. Этот успех позволил коллективу взлететь вверх в турнирной таблице и расположиться на текущей 11-й позиции.

Дисквалифицированных игроков у «моряков» на предстоящую игру нет.

Днепр-1

Днепровский «Днепр-1» располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на 2-й позиции. У него 54 очка после 23 матчей. В 17 поединках подопечные Александра Кучера победили, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

К визиту в Одессу днепряне подходят с серией из трех победных матчей. 12 марта они уступили киевскому «Динамо» (0:1). После этого выдали серию из трех победных поединков («Верес» - 1:0, «Металлист 1925» - 3:0, «Львов» - 5:2). Сменило ее поражение в матче с «Зарей» - 1:2. А далее у «Днепра-1» вновь состоялась серию из трех победных встреч – с «Рухом» (3:2), «Ингульцом» (2:0) и «Металлистом» (5:0).

Как известно, за «Днепр-1» выступает лидер гонки бомбардиров нынешнего сезона УПЛ Артем Добвик. На его счету 20 голов и он продолжает погоню за рекордным результатом Генриха Мхитаряна в 25 голов за чемпионат. Однако лидер атак днепрян в разгроме «Металлиста» участие не принял – играл, но команде напрямую не помог. Вероятно, брал паузу перед «Черноморцем», где голы для команды будут важнее.

На матч у «Днепра-1» дисквалифицированных нет.

История взаимоотношений

Команды провели между собой в УПЛ четыре поединок.

На счету у «Черноморца» побед нет, «Днепр-1» победил в трех встречах, одна игра завершилась вничью. Мячи 7:1 в пользу днепрян.

В матче первого круга нынешнего сезона со счетом 1:0 победил «Днепр-1».

Фемида

Матч будет судить Дмитрий Панчишин из Харькова.

На линии ему будут помогать еще один харьковчанин Владимир Думенко и Денис Сердюк из Полтавы. Четвертый арбитр - Анатолий Абдула из Харькова. Наблюдатель арбитража - Леонид Ярмолинский из Киевской области.

Ориентировочные составы

Черноморец: Паст – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Авагимян, Демченко, Кузык, Бадибанга, Алефиренко.

Днепр-1: Рыбак – Матаррита, Сарапий, Адамюк, Хайнер, Когут, Танковский, Гуцуляк, Пеглоу, Пихаленок, Довбик.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его гости смогут сыграть лучше, чем хозяева. А вот результативностью команды порадовать не должны. Как следствие, нашей ставкой будет – победа второй команды с ТМ 2,5 в матче.

7 мая, воскресенье

«Черноморец» – «Днепр-1»
Одесса. «Черноморец». 13:00
Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков)
ТВ-трансляция – ОТТ-платформа Setanta Sports
ЧЕРНОМОРЕЦ – ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Источник Sport.ua
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