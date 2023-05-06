В воскресенье, 7-го мая, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Коллектив Александра Кучера до сих пор принимает участие в чемпионской гонке, одержав победы в трех предыдущих встречах подряд. Однако для того, чтобы отставание от донецкого «Шахтера», которое на данный момент составляет пять очков, при одном матче в запасе у СК, не увеличивалось, днепрянам необходимо и дальше побеждать. Но сделать это в предстоящей игре будет непросто – одесский «Черноморец» демонстрирует один из наиболее привлекательных футболов во второй половине сезона и уж точно силен в родных стенах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.