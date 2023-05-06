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Днепр-1
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Украина. Премьер лига
06 мая 2023, 22:25 |
248
0

Черноморец – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги

06 мая 2023, 22:25 |
248
0
Черноморец – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В воскресенье, 7-го мая, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Коллектив Александра Кучера до сих пор принимает участие в чемпионской гонке, одержав победы в трех предыдущих встречах подряд. Однако для того, чтобы отставание от донецкого «Шахтера», которое на данный момент составляет пять очков, при одном матче в запасе у СК, не увеличивалось, днепрянам необходимо и дальше побеждать. Но сделать это в предстоящей игре будет непросто – одесский «Черноморец» демонстрирует один из наиболее привлекательных футболов во второй половине сезона и уж точно силен в родных стенах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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