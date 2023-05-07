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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 11:51 | Обновлено 07 мая 2023, 11:55
1226
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал нападающего сборной Нигера

Даниэль Соса стал игроком команды из Кривого Рога

07 мая 2023, 11:51 | Обновлено 07 мая 2023, 11:55
1226
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал нападающего сборной Нигера
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

Нападающий сборной Нигера Даниэль Соса стал игроком «Кривбасса».

24-летний форвард уже прибыл в Кривой Рог, преодолев все бюрократические трудности. Ранее сообщалось, что игрок находился в Турции и получил украинскую визу.

Соса с 2021 года выступал в Беларуси за «Ислочь», но в феврале 2023 года покинул команду. Всего форвард провел 45 матчей за белорусскую команду, забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.

С октября 2021 года Соса вызывается в сборную Нигера. На счету 24-летнего форварда три гола и шесть ассистов в 12 матчах за национальную команду.

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Источник ФК Кривбасс
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Defen23
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