Гендиректор Кривбасса: «Созах в Турции и получает украинскую визу»

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о том, как обстоят дела с приездом в команду форвард сборной Нигера Даниэль Созах.

«Сейчас он в Турции и получает украинскую визу. Затем футболист должен получить молдавскую визу. К сожалению, это не зависит от нас. Все документы представлены и мы ждем ответа от украинского посольства.

Из-за военного положения проверка документов значительно длиннее, ведь это на контроле СБУ. С подобными задержками сталкиваются все украинские клубы, подписывающие иностранных игроков», – признался Баенко.