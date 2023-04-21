Гендиректор Кривбасса: «Созах в Турции и получает украинскую визу»
Владимир Баенко – о новом нападающем команды
Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о том, как обстоят дела с приездом в команду форвард сборной Нигера Даниэль Созах.
«Сейчас он в Турции и получает украинскую визу. Затем футболист должен получить молдавскую визу. К сожалению, это не зависит от нас. Все документы представлены и мы ждем ответа от украинского посольства.
Из-за военного положения проверка документов значительно длиннее, ведь это на контроле СБУ. С подобными задержками сталкиваются все украинские клубы, подписывающие иностранных игроков», – признался Баенко.
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