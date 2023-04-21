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  4. Гендиректор Кривбасса: «Созах в Турции и получает украинскую визу»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 14:30 | Обновлено 21 апреля 2023, 14:41
449
1

Гендиректор Кривбасса: «Созах в Турции и получает украинскую визу»

Владимир Баенко – о новом нападающем команды

21 апреля 2023, 14:30 | Обновлено 21 апреля 2023, 14:41
449
1
Гендиректор Кривбасса: «Созах в Турции и получает украинскую визу»
Instagram. Даниэль Созах

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о том, как обстоят дела с приездом в команду форвард сборной Нигера Даниэль Созах.

«Сейчас он в Турции и получает украинскую визу. Затем футболист должен получить молдавскую визу. К сожалению, это не зависит от нас. Все документы представлены и мы ждем ответа от украинского посольства.

Из-за военного положения проверка документов значительно длиннее, ведь это на контроле СБУ. С подобными задержками сталкиваются все украинские клубы, подписывающие иностранных игроков», – признался Баенко.

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Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Владимир Баенко Даниэль Созах
Источник ФК Кривбасс
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Remark
Хрена себе. Тут оказывается и выехать с Украины сложно и въехать в Украину тоже задача не из простых)
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