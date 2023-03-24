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Кубок африканских наций
24 марта 2023, 13:10 | Обновлено 24 марта 2023, 13:13
218
0

ВИДЕО. Игрок Кривбасса забил Алжиру и чуть не сотворил сенсацию с Нигером

Даниэль Созах отличился в Кубке Африки

24 марта 2023, 13:10 | Обновлено 24 марта 2023, 13:13
218
0
ВИДЕО. Игрок Кривбасса забил Алжиру и чуть не сотворил сенсацию с Нигером
Twitter. Даниэль Созах

В четверг, 23 марта, состоялся матч 3-го тура группового отборочного этапа Кука Африки между сборными Алжира и Нигера. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «лисов пустыни».

Счет в матче открыл Даниэль Созах на 28-й минуте. Созах является игроком «Кривбасса», однако официально про это пока что не сообщалось. Тем не менее, несколько дней назад вице-президент криворожского клуба Артем Гагарин заявил, что официально о подписании игрока будет объявлено после того, как он вернется из сборной. К тому же, Созах уже заявлен на сезон УПЛ.

Алжир смог сравнять счет на 54-й минуте, а на 88-й игрок «Манчестер Сити» Рияд Марез вырвал победу для своей команды.

Перед начало встречи сборная Нигера была явным аутсайдером. Букмекерские конторы давали коэффициент 32.00 на победу Нигера и 12.00 – на ничью в этой игре.

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Источник Sport.ua
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