Кривбасс близок к подписанию форварда сборной Нигера. Он играл в беларуси

Украинский футбольный клуб «Кривбасс» близок к подписанию 24-летнего форварда из Нигера Даниэля Созаха.

Об этом сообщает SportArena. Созах с 2021 года выступал в беларуси за «Ислочь», но в феврале 2023 года покинул команду. Всего форвард провел 45 матчей за белорусскую команду, забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.

С октября 2021 года Созах вызывается в сборную Нигера. На счету 24-летнего форварда три гола и шесть ассистов в 12 матчах за национальную команду.