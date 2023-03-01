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Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 20:05 | Обновлено 01 марта 2023, 20:06
769
0

Кривбасс близок к подписанию форварда сборной Нигера. Он играл в беларуси

Даниэль Созах может стать игроком клуба из Кривого Рога

01 марта 2023, 20:05 | Обновлено 01 марта 2023, 20:06
769
0
Кривбасс близок к подписанию форварда сборной Нигера. Он играл в беларуси
Twitter. Даниэль Созах

Украинский футбольный клуб «Кривбасс» близок к подписанию 24-летнего форварда из Нигера Даниэля Созаха.

Об этом сообщает SportArena. Созах с 2021 года выступал в беларуси за «Ислочь», но в феврале 2023 года покинул команду. Всего форвард провел 45 матчей за белорусскую команду, забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.

С октября 2021 года Созах вызывается в сборную Нигера. На счету 24-летнего форварда три гола и шесть ассистов в 12 матчах за национальную команду.

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Даниэль Созах Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Ислочь сборная Нигера по футболу
Источник Sportarena
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