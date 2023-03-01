Украина. Премьер лига01 марта 2023, 20:05 | Обновлено 01 марта 2023, 20:06
769
0
Кривбасс близок к подписанию форварда сборной Нигера. Он играл в беларуси
Даниэль Созах может стать игроком клуба из Кривого Рога
01 марта 2023, 20:05 | Обновлено 01 марта 2023, 20:06
769
0
Украинский футбольный клуб «Кривбасс» близок к подписанию 24-летнего форварда из Нигера Даниэля Созаха.
Об этом сообщает SportArena. Созах с 2021 года выступал в беларуси за «Ислочь», но в феврале 2023 года покинул команду. Всего форвард провел 45 матчей за белорусскую команду, забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.
С октября 2021 года Созах вызывается в сборную Нигера. На счету 24-летнего форварда три гола и шесть ассистов в 12 матчах за национальную команду.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 марта 2023, 19:50 1
Пока что киевляне официально не объявили о трансфере Решата Рамадани
Футбол | 01 марта 2023, 16:59 18
Хавбек Хусрав Тоиров подписал с донецким клубом контракт на 5 лет
Биатлон | 01.03.2023, 11:07
Футбол | 01.03.2023, 16:37
Футбол | 01.03.2023, 07:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.02.2023, 16:25 13
28.02.2023, 23:23 11
28.02.2023, 19:55 4
28.02.2023, 15:53 13
28.02.2023, 08:59 13
27.02.2023, 23:40 45
Зимние виды
01.03.2023, 08:51 1