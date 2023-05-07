Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
Перед последним туром «Аль-Айн» отстает от главного соперника на три очка
Команда «Аль-Айн» вырвала победу у клуба «Аль-Васль» (3:2) в матче 25-го тура чемпионата ОАЭ.
Решающий гол забил Жонатан Сантос на 90+12 минуте матча. Андрей Ярмоленко провел на поле 77 минут, после чего был заменен.
Команда украинского тренера Сергея Реброва потеряла шансы выиграть чемпионат ОАЭ. Перед последним туром «Аль-Айн» отстает на три очка от клуба «Шабаб Аль-Ахли» Дубай (54 балла) и имеет худшие показатели личных встреч.
«Аль-Айна» и «Аль-Вахда», набравшие по 51 очко, в последнем туре заочно разыграют серебро и бронзу.
Чемпионат ОАЭ. 25-й тур, 7 мая
Аль-Васль – Аль-Айн – 2:3
Голы: Адама Диалло, 5, Фабио Лима, 90 (пен) – Бандар Мохаммед, 52, 72, Жонатан Сантос, 90+12
Турнирная таблица
Final Whistle, Al Wasl 2 and @alainfcae 3 #alainclub pic.twitter.com/yDcUZyY896— Al Ain FC (@alainfcae_en) May 7, 2023
🔁 | "75" Substitution for @alainfcae.. #alainclub pic.twitter.com/WMw0U1wD8b— Al Ain FC (@alainfcae_en) May 7, 2023
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