Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство

Борьба донецкого «Шахтера» и «Днепра-1» за победу в Украинской Премьер-лиге сезона-2022/2023 после матчей команд в 25-м туре получила новый импульс.

Как известно, «Днепр-1» в Одессе добился волевой победы над «Черноморцем» (2:1), а «Шахтер» на выезде поделил очки с «Александрией» (1:1).

Теперь в турнирной таблице сезона команды разделяет три пункта. Лидирует «Шахтер», у которого 60 очков, у «Днепра-1» вторая позиция и 57 пунктов. До финиша сезона «горнякам» предстоит провести пять игр, а днепрянам – шесть, включая отложенный матч 1-го тура с «Александрией», который состоится 11 мая.

Оставшиеся в сезоне матчи «Шахтера»

Оставшиеся в сезоне матчи «Днепра-1»

Турнирная таблица УПЛ