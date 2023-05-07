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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 17:50 | Обновлено 07 мая 2023, 19:26
4370
6

Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство

Команды идут вровень в таблице по потерям

07 мая 2023, 17:50 | Обновлено 07 мая 2023, 19:26
4370
6
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
ФК Шахтер Донецк

Борьба донецкого «Шахтера» и «Днепра-1» за победу в Украинской Премьер-лиге сезона-2022/2023 после матчей команд в 25-м туре получила новый импульс.

Как известно, «Днепр-1» в Одессе добился волевой победы над «Черноморцем» (2:1), а «Шахтер» на выезде поделил очки с «Александрией» (1:1).

Теперь в турнирной таблице сезона команды разделяет три пункта. Лидирует «Шахтер», у которого 60 очков, у «Днепра-1» вторая позиция и 57 пунктов. До финиша сезона «горнякам» предстоит провести пять игр, а днепрянам – шесть, включая отложенный матч 1-го тура с «Александрией», который состоится 11 мая.

Оставшиеся в сезоне матчи «Шахтера»

Оставшиеся в сезоне матчи «Днепра-1»

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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🔱Avtoigor🔱
Та тут всі команди, які гратимуть з Шахтарем можуть позбавити їх залікових, навіть Інгулець, який кротофанам так подобається . Останні матчі розтавлять всі крапки, успіхів командам.
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+1
BERNARDOS
+- равные соперники у обеих команд. Так что интрига за чемпионство будет продолжаться до последнего тура.
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+1
Cityzen83
Ну, в Шахтаря останні 3 тури жесть. Так, що все тільки починається.
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+1
Василь Лавренюк
Я б Зорю теж не списував. 
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0
Vbolivalnyk-Peter
Дуже би хотілося щоб усе вирішилося реально на футбольному полі, однак чомусь дуже в цьому сумніваюся. Хотілося б помилитися...
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0
Умник
В смысле шахтер и днепр а заря?
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-2
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