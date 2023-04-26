Лунин пропустил четыре мяча от Жироны, гол Пластуна, победа Ястремской

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 25 апреля.

1. Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал. «Бело-красные» шокировали «галактикос» на своем поле.

2. ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче. Украинец Виктор Цыганков первым поздравил партнера по команде.

3. Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов. «Горняки» считают, что Ассоциация европейских клубов занимается только делами грандов.

4. АПЛ. Лидс и Лестер разошлись миром, Вулвз и Астон Вилла взяли по три очка. 25 апреля состоялись три матча 33-го тура чемпионата Англии.

5. ВИДЕО. Пластун забил победный гол в полуфинале Кубка Болгарии. В первой игре «Лудогорец» в гостях победил «Черно Море» со счетом 2:1.

6. Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев? Алексей Сливченко попытался отыскать логику в кадровом решении руководства «Динамо».

7. Взаимовыгодное сотрудничество. Для чего Максимов Полесью. Блогер Sport.ua – о назначении Юрия Максимова спортивным директором «Полесья».

8. Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса. Кипер «Реала» Андрей Лунин получил самую низкую оценку за игру с «Жироной».

9. Легко и непринужденно. Ястремская вышла в основу турнира WTA в Мадриде. Украинка преодолела сито отбора.

10. Гигант на коленях. Так плохо Динамо не было уже почти десять лет. Знакомимся с тем, что пишут о киевском гранде польские СМИ…