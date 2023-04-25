Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
Испания
25 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 25 апреля 2023, 22:08
5458
0

ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче

Украинец Виктор Цыганков первым поздравил партнера по команде

25 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 25 апреля 2023, 22:08
5458
0
ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Цыганков и Кастельянос

Во вторник, 25 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Жирона» и мадридский «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

С первых минут на поле вышли украинцы – хавбек хозяев Виктор Цыганков и вратарь гостей Андрей Лунин.

Во втором тайме Валентинос Кастельянос оформил хет-трик, а затем и покер, забив 4 гола украинскому голкиперу Андрею Лунину (4:1).

ГОЛ! 3:1. Кастельянос, 46 мин.

ГОЛ! 4:1. Кастельянос, 62 мин.

По теме:
«Вечер мечты». КАСТЕЛЬЯНОС – о покере в ворота Реала
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Кастельянос – первый за 76 лет автор покера в ворота Реала в Ла Лиге
Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор Валентин Кастельянос Жирона - Реал Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
Бокс | 25 апреля 2023, 11:45 2
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан

Цендбаатару Эрденебату пришлось опрадываться

Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
Футбол | 25 апреля 2023, 22:23 24
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал

«Бело-красные» шокировали «галактикос» на своем поле

Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
Футбол | 25.04.2023, 05:45
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Футбол | 25.04.2023, 13:20
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Костышин подал в отставку с поста главного тренера казахстанского Аксу
Футбол | 25.04.2023, 20:41
Костышин подал в отставку с поста главного тренера казахстанского Аксу
Костышин подал в отставку с поста главного тренера казахстанского Аксу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
24.04.2023, 13:40
Бокс
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
24.04.2023, 19:40 16
Футбол
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
24.04.2023, 20:36 32
Теннис
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
25.04.2023, 13:45
Война
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
24.04.2023, 14:58 39
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
24.04.2023, 16:15 27
Футбол
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
24.04.2023, 21:37 4
Футбол
ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида
ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида
24.04.2023, 20:59 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности