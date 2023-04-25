Испания25 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 25 апреля 2023, 22:08
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ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
Украинец Виктор Цыганков первым поздравил партнера по команде
25 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 25 апреля 2023, 22:08
5458
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Во вторник, 25 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Жирона» и мадридский «Реал».
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С первых минут на поле вышли украинцы – хавбек хозяев Виктор Цыганков и вратарь гостей Андрей Лунин.
Во втором тайме Валентинос Кастельянос оформил хет-трик, а затем и покер, забив 4 гола украинскому голкиперу Андрею Лунину (4:1).
ГОЛ! 3:1. Кастельянос, 46 мин.
ГОЛ! 4:1. Кастельянос, 62 мин.
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