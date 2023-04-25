ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче

Во вторник, 25 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Жирона» и мадридский «Реал».

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С первых минут на поле вышли украинцы – хавбек хозяев Виктор Цыганков и вратарь гостей Андрей Лунин.

Во втором тайме Валентинос Кастельянос оформил хет-трик, а затем и покер, забив 4 гола украинскому голкиперу Андрею Лунину (4:1).

ГОЛ! 3:1. Кастельянос, 46 мин.

ГОЛ! 4:1. Кастельянос, 62 мин.