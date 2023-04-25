Испания25 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:41
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ВИДЕО. Кастельянос дважды забил Лунину в дебюте матча Жироны с Реалом
Мадридский клуб неудачно начал выездной матч 31-го тура Ла Лиги
25 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:41
2901
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Во вторник, 25 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Жирона» и мадридский «Реал».
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С первых минут на поле вышли украинцы – хавбек хозяев Виктор Цыганков и вратарь гостей Андрей Лунин.
Мадридский клуб неудачно начал выездной матч.
Валентинос Кастельянос дважды забил украинскому голкиперу Андрею Лунину в дебюте игры (2:0).
ГОЛ! 1:0. Кастельянос, 12 мин.
ГОЛ! 2:0. Кастельянос, 24 мин.
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