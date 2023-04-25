Взаимовыгодное сотрудничество. Для чего Максимов Полесью

Бывший наставник «Ворсклы» Юрий Максимов стал спортивным директором житомирского «Полесья». Это новая должность для Юрия Вильевича. После завершения карьеры футболиста он работал только на должности тренера команды.

В первом комментарии после назначения на должность Максимов сказал, что ни в коем случае не будет работать в клубе тренером. Таким образом, отказался от амбиций заменить своего партнера по «Динамо» конца 90-х Юрия Калитвинцева в должности наставника «Полесья». Сконцентрируется исключительно на своих обязанностях – селекция, Академия, развитие клуба.

Должность спортивного директора очень важна для каждого клуба. Особенно для такой амбициозной команды, как «Полесье», которая хочет развиваться и ставит перед собой новые цели и задачи. Назначение должно пойти на пользу обеим сторонам. «Полесье» получит не только медийную персону, но и человека со своим взглядом на футбол, который точно что-то новое принесет клубу. Для Максимова приглашение в Житомир – возможность себя реализовать в амбициозном проекте. Сотрудничество будет выгодным для обеих сторон.



Максимов

Юрий Вильевич остался без работы еще прошлой весной, когда «Ворскла» не стала продлевать с ним контракт. За почти год особых разговоров о новом трудоустройстве не было. В Украине к наставнику интереса не наблюдалось. Тренеров увольняют, назначают, но все обходится без Максимова. Потенциально он мог бы быть интересен «Александрии», «Колосу», возможно, «Руху», но даже разговоров о потенциальной работе не было. Нужно было рассматривать варианты из-за границы. У Юрия Вильевича есть опыт работы в Казахстане, Азербайджане. Вряд ли работа в этих странах с не самыми сильными командами будет шагом вперед после «Ворсклы».

Смена профессии и должность спортивного директора не должны стать проблемой. У Максимова есть много опыта и навыков, чтобы быть успешным в этой должности. Опыт выступлений в Германии. Он понимает, как функционирует одна из сильнейших футбольных лиг мира. Всё это очень важно для построения успешного проекта в Украине.



Максимов очень хорошо видит потенциал молодых игроков. В свое время дал дорогу в «Оболони» Денису Бойко, Николаю Морозюку, в «Ворскле» раскрылся Дмитрий Ризнык, открыл Павла Исенко. «Полесье» декларирует, что хочет больше доверять собственным воспитанникам и делать ставку на игроков с Житомирщины. Это очень талантливый в футбольном смысле край – Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Даниил Сикан, Павел Ориховский, Адеринсола Эсеола, Максим Хлань. Нужно искать потенциал игроков, которые могут вырасти до такого уровня. Работа нынешнего руководителя Академии Сергея Шищенко пока не очень видна.

Сейчас клуб из Житомира заключил долгосрочный договор с Олимпийским колледжем им. Ивана Поддубного и будет иметь первоочередное право на подписание игроков. Здесь Максимов может оказаться очень полезным, потому что он умеет работать с молодежью и видит ее потенциал.

Не секрет, что Юрий Вильевич занимался селекцией в Полтаве. Это, возможно, не всем нравилось, но он сам принимал решение по новичкам команды, смотрел кандидатов на аналитических порталах. Найти легионера, который бы имел потенциал и мог помочь, не на лучшие финансовые условия – нужно уметь. Просматривались если не сотни, то десятки потенциальных кандидатов. В свое время очень хорошо помог Ндиае Пап Альюн, одним из лидеров команды стал Давид Пуцлин. В вопросе селекции Максимову здорово помогает его агент Максим Кагордин.



Полесье

У клуба из Житомира есть очень хорошие финансовые возможности благодаря владельцу клуба Геннадию Буткевичу. Иметь деньги в футболе – это значит всегда добиваться успеха. Надо правильно ими распоряжаться. На уровне первой лиги они собрали самый сильный состав. Но этого будет мало в следующем сезоне для УПЛ (никаких сомнений нет, что «Полесье» там будет). Украинский рынок ограничен. Конкуренция за игроков достаточно высока, что приводит к завышенным заработным платам. Поэтому ничего не остается, как начать работать за границей. Бренд «Полесье» пока известен в основном в Украине. Чтобы пригласить иностранца, нужен человек с авторитетом в Европе.

Не великий секрет, что агент Вадим Шаблий оказывает влияние на трансферную политику клуба. Я не вижу в этом ничего критичного. Есть удачные трансферы, есть не очень. Новый взгляд на селекцию или отсутствие монополии – это новые возможности для клуба. Тот же агент Максимова Кагордин может предлагать своих игроков. Возможно, переход игрока молодежной сборной Гамбии Моузеса Джарджу – это уже первый шаг в этом направлении.



Во время работы с «Оболонью» и «Кривбассом» Максимов приглашал в эти команды молодых игроков из системы «Динамо». Не все смогли воспользоваться своим шансом. Но те же Бойко, Морозюк, Петров заявили о себе и имеют довольно удачные карьеры. Почему бы не продолжить эту практику в Житомире? У «Динамо» есть ряд игроков 2003-2005 годов, которые по той или иной причине пока не могут претендовать на первую команду.



ФК Полесье

Очень важно, что Максимов играл вместе с нынешним наставником клуба Юрием Калитвинцевым. Это люди из одной эпохи, хорошо знающие друг друга. Не будет ситуации, когда тренер видит футбол так, а спортивный директор – по-другому. Они только будут дополнять друг друга. Максимов понимает, какие игроки нужны Калитвинцеву.

Генеральным директором клуба является Владимир Загурский. Он работает на своей должности с тех пор, когда команда была в муниципальной собственности. Когда возможности клуба были невелики – результата не было. Когда клуб взял богатый инвестор – пришел результат. Причем не с первого раза. Первую половину прошлого сезона команда не очень впечатляла и завершила первую часть в середине турнирной таблицы. Каких-либо значительных менеджерских решений особо не видно. Есть сомнения, что квалификации Загурского хватит для УПЛ. Нужен человек несколько иного уровня. Который сможет на равных говорить в определенных кругах. Не только выполнять волю владельца, но и сам что-то предлагать. Фигура Максимова как раз должна усилить менеджерское звено.

Сергей ТИЩЕНКО