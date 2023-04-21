ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов

Спортивным директором житомирского «Полесья» назначен Юрий Максимов.

«Волки» объявили о начале сотрудничества 21 апреля.

Юрий Максимов играл в амплуа полузащитника. Выступал за сборную Украины (1992–2002), а также за клубы «Днепр» (1992–1994), «Динамо» (1995–1997), «Вердер» (1997–2001), «Металлург» Запорожье (2004–2005).

Максимов начал тренерскую деятельность в 2006 году. Последний тренерский опыт – полтавская «Ворскла» (2019–2022).