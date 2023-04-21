Украина. Первая лига21 апреля 2023, 23:42 | Обновлено 21 апреля 2023, 23:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов
«Волки» объявили о начале сотрудничества с экс-игроком сборной Украины
21 апреля 2023, 23:42 | Обновлено 21 апреля 2023, 23:48
1153
3
Спортивным директором житомирского «Полесья» назначен Юрий Максимов.
«Волки» объявили о начале сотрудничества 21 апреля.
Юрий Максимов играл в амплуа полузащитника. Выступал за сборную Украины (1992–2002), а также за клубы «Днепр» (1992–1994), «Динамо» (1995–1997), «Вердер» (1997–2001), «Металлург» Запорожье (2004–2005).
Максимов начал тренерскую деятельность в 2006 году. Последний тренерский опыт – полтавская «Ворскла» (2019–2022).
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это типа скоро Калитвинцев на выход наверное