В первом полуфинальном матче Кубка Болгарии «Лудогорец» в гостях победил «Черно Море» со счетом 2:1.

На 34-й минуте победный гол забил украинский центрбек Игорь Пластун, точно замкнув прострел со штрафного. Это первый гол Пластуна в сезоне.

Ответный матч состоится 11 мая. В другом полуфинале встретятся ЦСКА София и «Локомотив» София.

ВИДЕО. Пластун забил победный гол в полуфинале Кубка Болгарии