Украина. Премьер лига26 апреля 2023, 00:41 | Обновлено 26 апреля 2023, 01:00
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ВИДЕО. Пластун забил победный гол в полуфинале Кубка Болгарии
В первой игре «Лудогорец» в гостях победил «Черно Море» со счетом 2:1
26 апреля 2023, 00:41 | Обновлено 26 апреля 2023, 01:00
172
0
В первом полуфинальном матче Кубка Болгарии «Лудогорец» в гостях победил «Черно Море» со счетом 2:1.
На 34-й минуте победный гол забил украинский центрбек Игорь Пластун, точно замкнув прострел со штрафного. Это первый гол Пластуна в сезоне.
Ответный матч состоится 11 мая. В другом полуфинале встретятся ЦСКА София и «Локомотив» София.
ВИДЕО. Пластун забил победный гол в полуфинале Кубка Болгарии
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