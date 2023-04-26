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  4. ВИДЕО. Пластун забил победный гол в полуфинале Кубка Болгарии
Украина. Премьер лига
26 апреля 2023, 00:41 | Обновлено 26 апреля 2023, 01:00
172
0

ВИДЕО. Пластун забил победный гол в полуфинале Кубка Болгарии

В первой игре «Лудогорец» в гостях победил «Черно Море» со счетом 2:1

26 апреля 2023, 00:41 | Обновлено 26 апреля 2023, 01:00
172
0
ВИДЕО. Пластун забил победный гол в полуфинале Кубка Болгарии
ФК Лудогорец. Игорь Пластун

В первом полуфинальном матче Кубка Болгарии «Лудогорец» в гостях победил «Черно Море» со счетом 2:1.

На 34-й минуте победный гол забил украинский центрбек Игорь Пластун, точно замкнув прострел со штрафного. Это первый гол Пластуна в сезоне.

Ответный матч состоится 11 мая. В другом полуфинале встретятся ЦСКА София и «Локомотив» София.

ВИДЕО. Пластун забил победный гол в полуфинале Кубка Болгарии

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Кубок Болгарии по футболу Лудогорец Черно Море Игорь Пластун ЦСКА София Локомотив София
Источник Sport.ua
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