Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса

Во вторник, 25 апреля, прошел матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» обыграла «Реал» (4:2).

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С первых минут на поле вышли украинцы – хавбек хозяев Виктор Цыганков и вратарь гостей Андрей Лунин.

Форвард «Жироны»Валентинос Кастельянос оформил покер, забив 4 гола Андрею Лунину. Это первый покер в ворота «Реала» в Ла Лиге в XXI столетии. Такого не удавалось даже Лионелю Месси.

За свой лучший матч в карьере Кастельянос получил от WhoScored десятку (10.0), которая выставляется очень редко.

Андрей Лунин, пропустив 4 гола, получил самую низкую оценку среди обеих команд – 5.4.

Действия Виктора Цыганкова, который провел на поле 72 минуты, оценены в 6.7, это примерно равно усредненной оценке игроков «Жироны» за игру (6.79).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Реал – 4:2