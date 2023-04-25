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  4. Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Испания
25 апреля 2023, 22:55 | Обновлено 25 апреля 2023, 23:07
3089
5

Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса

Кипер «Реала» Андрей Лунин получил самую низкую оценку за игру с «Жироной»

25 апреля 2023, 22:55 | Обновлено 25 апреля 2023, 23:07
3089
5
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 апреля, прошел матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» обыграла «Реал» (4:2).

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С первых минут на поле вышли украинцы – хавбек хозяев Виктор Цыганков и вратарь гостей Андрей Лунин.

Форвард «Жироны»Валентинос Кастельянос оформил покер, забив 4 гола Андрею Лунину. Это первый покер в ворота «Реала» в Ла Лиге в XXI столетии. Такого не удавалось даже Лионелю Месси.

За свой лучший матч в карьере Кастельянос получил от WhoScored десятку (10.0), которая выставляется очень редко.

Андрей Лунин, пропустив 4 гола, получил самую низкую оценку среди обеих команд – 5.4.

Действия Виктора Цыганкова, который провел на поле 72 минуты, оценены в 6.7, это примерно равно усредненной оценке игроков «Жироны» за игру (6.79).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Реал – 4:2

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков Андрей Лунин Валентин Кастельянос Жирона - Реал WhoScored
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Sunrise
"Днари" в центре защиты получили больше Лунина... Ага , норм. Их вообще не было в своей штрафной фактически. И не работа Лунина опекать персонально форфарда соперника. Наверное мог где-то и спасти, но оценка ниже чем у ЦЗ - это смех)
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Mykhailo Stepanov
Тупо так опускать вратаря, хотя в основном за пропущенние голи центр защити несет ответственность. Да, не виручил, но виручить було б чудом в тех єпизодах
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+3
Remark
Леоненко в трауре. Он прошлый раз этому Кастельяносу предлагал оторвать ноги, так как он даже не футболист 😄
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+3
Андрей Сидоренко
Лунін красава))), ще трохи и можно до Зорі повертатися безкоштовно))))
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-1
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