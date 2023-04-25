Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Кипер «Реала» Андрей Лунин получил самую низкую оценку за игру с «Жироной»
Во вторник, 25 апреля, прошел матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» обыграла «Реал» (4:2).
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С первых минут на поле вышли украинцы – хавбек хозяев Виктор Цыганков и вратарь гостей Андрей Лунин.
Форвард «Жироны»Валентинос Кастельянос оформил покер, забив 4 гола Андрею Лунину. Это первый покер в ворота «Реала» в Ла Лиге в XXI столетии. Такого не удавалось даже Лионелю Месси.
За свой лучший матч в карьере Кастельянос получил от WhoScored десятку (10.0), которая выставляется очень редко.
Андрей Лунин, пропустив 4 гола, получил самую низкую оценку среди обеих команд – 5.4.
Действия Виктора Цыганкова, который провел на поле 72 минуты, оценены в 6.7, это примерно равно усредненной оценке игроков «Жироны» за игру (6.79).
Оценки WhoScored за матч Жирона – Реал – 4:2
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