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  4. Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
Украина. Премьер лига
25 апреля 2023, 19:51 |
1523
7

Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов

«Горняки» считают, что Ассоциация европейских клубов занимается только делами грандов

25 апреля 2023, 19:51 |
1523
7
Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поддержал идею создания Союза европейских клубов (UEC), который собирается возглавить президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас, и считает, что это окажет существенное влияние на игру.

«Я верю, что эта организация поддержит малые и средние клубы и соберет их всех за одним столом. Я чувствую, что основное внимание уделяется 25 большим клубам, почти все они представлены. Они всегда поддерживают только большие клубы, и это самая существенная проблема. Без маленьких клубов нет футбола. Он перестанет существовать полностью», - сказал Палкин.

UEC считает, что около 1400 профессиональных клубов в Европе не имеют права голоса и должны быть представлены в руководящих органах УЕФА так же, как клубы-члены Ассоциации европейских клубов (ECA).

В настоящий момент «Шахтер» судится с ФИФА по поводу решения этой организации, которое позволило легионерам «горняков» в одностороннем порядке покинуть клуб на правах аренды и без какой-либо компенсации.

«ECA хранит молчание обо всем, что будет делать ФИФА. Я хочу, чтобы они решали проблемы, а не скрывались. Боюсь, что это меморандум о взаимопонимании. Если вы подталкиваете нас к молчанию по поводу всего, что бы ни делала ФИФА, мне такая ситуация не нравится. Средние и маленькие клубы чувствуют, что что-то не так. ECA и ФИФА должны это понимать. Все должны понять, что что-то идет не так, и признать это. Я говорю вам, что этот союз будет намного, намного больше, чем (другие) и, наконец, гораздо более влиятельным, потому что деньги — это еще не все в жизни».

«Мы видим, что (большие клубы) хотят совершить эту революцию только ради денег, а не для того, чтобы создать что-то хорошее для спорта. Агенты говорят клубам: не платите «Шахтеру», игроки станут бесплатными, просто заплатите мне», - отметил Палкин.

Ранее Палкин приглашал посетить Украину президента ECA Нассера Аль-Хелаифи.

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Шахтер Донецк Ассоциация европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи Сергей Палкин Хавьер Тебас Союз европейских клубов УЕФА ФИФА
Источник The Athletic
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Комментарии 7
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Burevestnik
ФІФА, УЄФА, ЕСА, тепер ще UEC, потім буде АБВГД,  ЙоКаМеЛеНе і т.д. і т.п. 
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+2
Gargantua
Сережа совсем мозги пропил.
любой союз альтернативный УЕФА это в итоге путь к суперлиге, в которой украинцам места естественно не будет.
хотя исходя из того, что следующий сезон скорее всего будет последним для Украины в ЛЧ то возможно он мыслит по принципу "сгорел сарай гори и хата"
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+1
Xvalenok03
Идея хорошая.
Но баба яга как всегда против. 
Из принципа. 
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-1
Троянец
 Ингулец мой в союз возьмите!
Он недавно гранда европейского футбола Динамо чпокнул
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-1
Alexander Киев
Мені одному так вважається, що якби Шубкіси продали Динамо, то поваги було би більше і до клубу і до їх вболівальників? 😌 Не просто так же ультраси давно про це кажуть, як і всі адекватні люди , нехай навіть із шарфами дК. 
А поки це кодло за кермом, поки і є це 💩 як Фанька та інші раби із цього сайту, яким хліба не дай, аби на інші клуби маячню написати.
Що до позиції Палкіна, то тут все зрозуміло і цілком логічно. Що до Шахтаря, як і всіх інших наших клубів.. відношення та підтримки із УЄФА 0.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Гоча Молча
А днонамо нужно Союз создавать с рашкой и драниками там им и место .
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-4
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