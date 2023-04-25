Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
«Горняки» считают, что Ассоциация европейских клубов занимается только делами грандов
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поддержал идею создания Союза европейских клубов (UEC), который собирается возглавить президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас, и считает, что это окажет существенное влияние на игру.
«Я верю, что эта организация поддержит малые и средние клубы и соберет их всех за одним столом. Я чувствую, что основное внимание уделяется 25 большим клубам, почти все они представлены. Они всегда поддерживают только большие клубы, и это самая существенная проблема. Без маленьких клубов нет футбола. Он перестанет существовать полностью», - сказал Палкин.
UEC считает, что около 1400 профессиональных клубов в Европе не имеют права голоса и должны быть представлены в руководящих органах УЕФА так же, как клубы-члены Ассоциации европейских клубов (ECA).
В настоящий момент «Шахтер» судится с ФИФА по поводу решения этой организации, которое позволило легионерам «горняков» в одностороннем порядке покинуть клуб на правах аренды и без какой-либо компенсации.
«ECA хранит молчание обо всем, что будет делать ФИФА. Я хочу, чтобы они решали проблемы, а не скрывались. Боюсь, что это меморандум о взаимопонимании. Если вы подталкиваете нас к молчанию по поводу всего, что бы ни делала ФИФА, мне такая ситуация не нравится. Средние и маленькие клубы чувствуют, что что-то не так. ECA и ФИФА должны это понимать. Все должны понять, что что-то идет не так, и признать это. Я говорю вам, что этот союз будет намного, намного больше, чем (другие) и, наконец, гораздо более влиятельным, потому что деньги — это еще не все в жизни».
«Мы видим, что (большие клубы) хотят совершить эту революцию только ради денег, а не для того, чтобы создать что-то хорошее для спорта. Агенты говорят клубам: не платите «Шахтеру», игроки станут бесплатными, просто заплатите мне», - отметил Палкин.
Ранее Палкин приглашал посетить Украину президента ECA Нассера Аль-Хелаифи.
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Правда, пока что только на тренировке...
любой союз альтернативный УЕФА это в итоге путь к суперлиге, в которой украинцам места естественно не будет.
хотя исходя из того, что следующий сезон скорее всего будет последним для Украины в ЛЧ то возможно он мыслит по принципу "сгорел сарай гори и хата"
Но баба яга как всегда против.
Из принципа.
Он недавно гранда европейского футбола Динамо чпокнул
А поки це кодло за кермом, поки і є це 💩 як Фанька та інші раби із цього сайту, яким хліба не дай, аби на інші клуби маячню написати.
Що до позиції Палкіна, то тут все зрозуміло і цілком логічно. Що до Шахтаря, як і всіх інших наших клубів.. відношення та підтримки із УЄФА 0.