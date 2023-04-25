Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поддержал идею создания Союза европейских клубов (UEC), который собирается возглавить президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас, и считает, что это окажет существенное влияние на игру.

«Я верю, что эта организация поддержит малые и средние клубы и соберет их всех за одним столом. Я чувствую, что основное внимание уделяется 25 большим клубам, почти все они представлены. Они всегда поддерживают только большие клубы, и это самая существенная проблема. Без маленьких клубов нет футбола. Он перестанет существовать полностью», - сказал Палкин.

UEC считает, что около 1400 профессиональных клубов в Европе не имеют права голоса и должны быть представлены в руководящих органах УЕФА так же, как клубы-члены Ассоциации европейских клубов (ECA).

В настоящий момент «Шахтер» судится с ФИФА по поводу решения этой организации, которое позволило легионерам «горняков» в одностороннем порядке покинуть клуб на правах аренды и без какой-либо компенсации.

«ECA хранит молчание обо всем, что будет делать ФИФА. Я хочу, чтобы они решали проблемы, а не скрывались. Боюсь, что это меморандум о взаимопонимании. Если вы подталкиваете нас к молчанию по поводу всего, что бы ни делала ФИФА, мне такая ситуация не нравится. Средние и маленькие клубы чувствуют, что что-то не так. ECA и ФИФА должны это понимать. Все должны понять, что что-то идет не так, и признать это. Я говорю вам, что этот союз будет намного, намного больше, чем (другие) и, наконец, гораздо более влиятельным, потому что деньги — это еще не все в жизни».

«Мы видим, что (большие клубы) хотят совершить эту революцию только ради денег, а не для того, чтобы создать что-то хорошее для спорта. Агенты говорят клубам: не платите «Шахтеру», игроки станут бесплатными, просто заплатите мне», - отметил Палкин.

Ранее Палкин приглашал посетить Украину президента ECA Нассера Аль-Хелаифи.