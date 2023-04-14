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  4. Дело против ФИФА. Палкин пригласил президента ПСЖ на матч Шахтера с Динамо
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 23:35 | Обновлено 15 апреля 2023, 00:26
507
0

Дело против ФИФА. Палкин пригласил президента ПСЖ на матч Шахтера с Динамо

Нассер Аль-Хелаифи также является главой Ассоциации европейских клубов

14 апреля 2023, 23:35 | Обновлено 15 апреля 2023, 00:26
507
0
Дело против ФИФА. Палкин пригласил президента ПСЖ на матч Шахтера с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин пригласил в Украину Нассера Аль-Хелаифи, президента «ПСЖ» и главу Ассоциации европейских клубов.

Катарский бизнесмен приглашен посетить украинское Классико – матч «Шахтера» с «Динамо», который состоится 22 апреля.

В «Шахтере» надеются на помощь Ассоциации европейских клубов в урегулировании дела против ФИФА относительного специальных трансферных правил для легионеров, введенных после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Пока неизвестно, посетит ли Нассер Аль-Хелаифи Украину.

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Нассер Аль-Хелаифи Шахтер Донецк Сергей Палкин ПСЖ Ассоциация европейских клубов ФИФА Динамо - Шахтер Динамо Киев
Источник The Times
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