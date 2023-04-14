Дело против ФИФА. Палкин пригласил президента ПСЖ на матч Шахтера с Динамо

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин пригласил в Украину Нассера Аль-Хелаифи, президента «ПСЖ» и главу Ассоциации европейских клубов.

Катарский бизнесмен приглашен посетить украинское Классико – матч «Шахтера» с «Динамо», который состоится 22 апреля.

В «Шахтере» надеются на помощь Ассоциации европейских клубов в урегулировании дела против ФИФА относительного специальных трансферных правил для легионеров, введенных после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Пока неизвестно, посетит ли Нассер Аль-Хелаифи Украину.