Дело против ФИФА. Палкин пригласил президента ПСЖ на матч Шахтера с Динамо
Нассер Аль-Хелаифи также является главой Ассоциации европейских клубов
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин пригласил в Украину Нассера Аль-Хелаифи, президента «ПСЖ» и главу Ассоциации европейских клубов.
Катарский бизнесмен приглашен посетить украинское Классико – матч «Шахтера» с «Динамо», который состоится 22 апреля.
В «Шахтере» надеются на помощь Ассоциации европейских клубов в урегулировании дела против ФИФА относительного специальных трансферных правил для легионеров, введенных после полномасштабного вторжения рф в Украину.
Пока неизвестно, посетит ли Нассер Аль-Хелаифи Украину.
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