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  4. Сергей ПАЛКИН: «Наши потери вырастут как минимум до 70 миллионов евро»
Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 15:11 |
1383
1

Сергей ПАЛКИН: «Наши потери вырастут как минимум до 70 миллионов евро»

Гендиректор «Шахтера» – о влиянии правила ФИФА на клуб

08 февраля 2023, 15:11 |
1383
1
Сергей ПАЛКИН: «Наши потери вырастут как минимум до 70 миллионов евро»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, какие проблемы создало клубу правило ФИФА, которая разрешила легионерам «Горняков» покинуть клуб из-за войны:

«Если все продолжится в том же духе, то наши потери вырастут как минимум до 70 миллионов евро, поскольку 70% игроков станут свободными агентами.

Мы инвестировали деньги, купили этих футболистов перед войной. С одной стороны – мы теряем инвестиции, с другой – мне еще надо выплачивать долги другим клубам, которые продали нам этих игроков.

ФИФА не написала нам, чтобы сказать: «Мы ввели это правило, отпустите всех игроков и давайте сядем с клубами, которым вы должны, и как-то решим ситуацию».

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Источник BBC
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misastefanko
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