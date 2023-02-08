Сергей ПАЛКИН: «Наши потери вырастут как минимум до 70 миллионов евро»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, какие проблемы создало клубу правило ФИФА, которая разрешила легионерам «Горняков» покинуть клуб из-за войны:

«Если все продолжится в том же духе, то наши потери вырастут как минимум до 70 миллионов евро, поскольку 70% игроков станут свободными агентами.

Мы инвестировали деньги, купили этих футболистов перед войной. С одной стороны – мы теряем инвестиции, с другой – мне еще надо выплачивать долги другим клубам, которые продали нам этих игроков.

ФИФА не написала нам, чтобы сказать: «Мы ввели это правило, отпустите всех игроков и давайте сядем с клубами, которым вы должны, и как-то решим ситуацию».